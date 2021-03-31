影像確診+消融手術 力求早期根治肝癌

早期肝癌確診與早期介入，是提高肝癌存活率的最好策略。(本報資料照片)

台大醫院癌症微創介入中心主任黃凱文指出，肝癌死亡率極高的原因，在於確診時近半數病患已是晚期。近年來，由於先進影像助早期確診，以及微創消融手術的發展，使得整體死亡率逐漸降低。因此早期肝癌確診與早期介入，是提高肝癌存活率的最好策略。

特異性顯影劑 揪早期肝癌

目前甲型胎兒蛋白檢查與腹部超音波篩檢雖居功甚偉，但在準確度上仍有侷限。黃凱文說，日本長期使用包含胎兒蛋白、PIVKA-II等三種腫瘤 指標，近年台灣 已將PIVKA-II納入健保，醫界也應用血液中游離癌細胞 或DNA甲基化等生物標記來早期診斷。

在影像檢查方面，2020年開始，台灣肝癌醫學會也建議將MRI核磁共振的肝癌特異性顯影劑作為第一線的檢查工具，利用肝癌細胞不會吸收此類顯影劑的特性，在檢查影像上有機會出現明顯腫瘤陰影來確診肝癌。

透過影像檢查確診的肝癌病患，如果腫瘤在三顆以內、小於五公分、無肝外轉移的病患，有機會進行外科手術切除。不適合手術的病人，可以考慮微創消融手術作為補救。

微創消融手術 清除癌細胞

消融手術技術難度較高，因此過去難以普及，如今各種導航工具、影像融合與人工智慧的開發，使得治療準確度與困難度大幅改善。台大醫院將CT、MRI資料運用軟體將影像立體重整成虛擬人體，在手術中用來定位腫瘤位置。

黃凱文說，運用這類先進影像導引設備，醫師只要確保消融能量有效覆蓋所有腫瘤區域，治療結果可跟手術切除不相上下，達到清除癌症的境界，而且傷口幾乎只有一兩毫米的針孔大小傷口，一般病患隔天就可以出院。