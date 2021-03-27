我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中概股再閃崩 「知乎」在美上市首日就破發

美聯社：拜登記者會 無證移民、川普減稅數據錯誤

感染肺結核 按時服藥可痊癒 5大高危族群需當心

健康醫療網／記者曾正豪報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

35歲劉女士因罹患風濕性關節炎，接受生物製劑治療，一次健康檢查發現出右下肺葉有結節，追蹤四個月結節擴大，於是手術切除，不料病理切片發現組織呈現「乾酪性壞死」現象，確診為結核菌引起的結節，所幸只要遵照醫囑服藥仍可治癒。

結核病服藥半年 絕大多數能痊癒

臺中慈濟醫院胸腔內科醫師倪永倫醫師指出，通常肺結核是透過胸部X光和驗痰查出結核菌蹤跡，結核病病人只要按規則服藥6個月，絕大部份都能痊癒，治癒率可達九成五，之後定期追蹤即可。若曾與結核病人接觸，可照X光或抽血評估，是否有受到感染或潛伏感染，給予預防性投藥治療，減少日後發病機會。

無慢性咳嗽、多痰、胸痛 為非典型肺結核

倪永倫醫師解釋，劉女士服用生物製劑治療，使免疫力下降，結核病菌有機可乘才發病，但也沒有出現慢性咳嗽、多痰、胸痛等明顯肺結核症狀，歸類是非典型症狀的肺結核病人，是少數個案，一般大眾不需要擔心；目前，劉女士規則服用抗結核菌藥物，也能持續接受生物製劑治療。

男性老年人易發生 七分篩檢法可自側

倪永倫醫師提醒，老年人易發生肺結核且男性多於女性，如果是免疫不全病人、糖尿病、肺部纖維化或長期洗腎的人都屬於高危險群，應特別注意，可嘗試「七分篩檢法」自我檢測，分數超過5分就要儘快就醫。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49479/

喜歡本文請按讚並分享給好友！

健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49479/更多健康資訊

篩檢 檢測 糖尿病

上一則

20歲就得脂肪肝 「糖癮」是隱形殺手

下一則

半夜肚子痛 肚臍周圍、上下腹痛可能是什麼病？

延伸閱讀

一覺起來脖子動彈不得 這類人最容易落枕

一覺起來脖子動彈不得 這類人最容易落枕
保健品與三高藥可一起吃？藥師這麼說

保健品與三高藥可一起吃？藥師這麼說
他罹睡眠呼吸中止 害妻也失眠 醫曝8高危險族群

他罹睡眠呼吸中止 害妻也失眠 醫曝8高危險族群
長期偏頭痛如何舒緩？醫師教你正確治療方式

長期偏頭痛如何舒緩？醫師教你正確治療方式

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

吃降血脂藥 這3種食物千萬別碰 藥師告訴你下場

2021-03-24 01:20
圖片來源 ／健康醫療網

肌少症可以逆轉 增肌顧骨這樣做 避免三高二低

2021-03-23 01:20

羅氏雞尾酒抗體療法 臨床試驗助降7成重症風險

2021-03-23 09:02
圖片來源 ／健康醫療網

肺纖維化成因多 延誤治療恐致呼吸衰竭

2021-03-20 01:50
圖片來源 ／健康醫療網

50歲後可能面對的毛病 肩膀關節卡卡舉不起來

2021-03-22 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

60歲師久坐少運動 引發腿部深層靜脈栓塞險喪命

2021-03-20 01:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇

遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇
最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機

最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機
CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出

CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出
打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診

打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診
華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理

華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理