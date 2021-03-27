感染肺結核 按時服藥可痊癒 5大高危族群需當心

(取材自健康醫療網)

35歲劉女士因罹患風濕性關節炎，接受生物製劑治療，一次健康檢查發現出右下肺葉有結節，追蹤四個月結節擴大，於是手術切除，不料病理切片發現組織呈現「乾酪性壞死」現象，確診為結核菌引起的結節，所幸只要遵照醫囑服藥仍可治癒。

結核病服藥半年 絕大多數能痊癒

臺中慈濟醫院胸腔內科醫師倪永倫醫師指出，通常肺結核是透過胸部X光和驗痰查出結核菌蹤跡，結核病病人只要按規則服藥6個月，絕大部份都能痊癒，治癒率可達九成五，之後定期追蹤即可。若曾與結核病人接觸，可照X光或抽血評估，是否有受到感染或潛伏感染，給予預防性投藥治療，減少日後發病機會。

無慢性咳嗽、多痰、胸痛 為非典型肺結核

倪永倫醫師解釋，劉女士服用生物製劑治療，使免疫力下降，結核病菌有機可乘才發病，但也沒有出現慢性咳嗽、多痰、胸痛等明顯肺結核症狀，歸類是非典型症狀的肺結核病人，是少數個案，一般大眾不需要擔心；目前，劉女士規則服用抗結核菌藥物，也能持續接受生物製劑治療。

男性老年人易發生 七分篩檢 法可自側

倪永倫醫師提醒，老年人易發生肺結核且男性多於女性，如果是免疫不全病人、糖尿病 、肺部纖維化或長期洗腎的人都屬於高危險群，應特別注意，可嘗試「七分篩檢法」自我檢測 ，分數超過5分就要儘快就醫。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49479/

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