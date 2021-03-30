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晚期肺癌選藥 從第一線治療開始就贏在起跑點

黃安琪
為追求更好的抗癌成績，晚期肺腺癌的治療，應從第一線開始就贏在起跑點。(本報資料照片)
為追求更好的抗癌成績，晚期肺腺癌的治療，應從第一線開始就贏在起跑點。(本報資料照片)

為追求更好的抗癌成績，晚期肺腺癌的治療，從第一線開始就贏在起跑點，是近年歐美國家的治療觀念。在精準醫療的大傘下，繼第一、二代EGFR標靶藥物後，臨床研究證實，第三代EGFR標靶藥物往前推進至第一線用藥，可延緩疾病惡化時間，亦能抑制腦轉移，有望成為未來治療趨勢。

晚期肺腺癌病患透過基因檢測找出EGFR基因突變，治療上已有第三代標靶藥物，臨床研究證實，第一線治療採用第一、二代標靶藥物，疾病無惡化存活時間約10至12個月，而使用第三代標靶藥物的疾病無惡化存活期可達18個月。

不過，第一線治療藥物如何選擇，是初罹癌病患常提出的疑問。台灣成大醫院胸腔內科副教授兼主治醫師林建中表示，第一線用藥的選擇關乎病患的預後，朝向個人化醫療，在標靶藥物、免疫療法陸續問世後，晚期肺癌的第一線用藥，會針對治療反應率、疾病控制率及藥物副作用等考量，來進行選擇。

臨床研究證實，EGFR基因突變的晚期肺癌病患，率先於第一線治療使用第三代標靶藥物，疾病無惡化存活時間平均約18個月；如採用的是第一、二代標靶藥物，平均僅十個月，就有五到六成的病患會產生T790M基因突變，亦即抗藥性，此時會再接上第三代標靶藥物治療，控制復發。

不過，仍有四到五成病患可能因檢測不具T790M基因突變，或切片取樣困難等，在第一、二代標靶治療後無法接上第三代標靶藥物，僅能選擇化療或其他治療。因此，第三代標靶藥物往前推進至第一線用藥，能提供這一群無法銜接第二線標靶治療的病患另一項治療選擇。

此外，EGFR基因突變的晚期肺癌病患，約有三至四成會發生腦轉移，病患會出現頭痛、手腳不協調，昏迷等症狀，經第三代EGFR標靶藥物治療後，因作用於腦部的濃度較高，第一線治療時亦能預防後續腦轉移的發生，並針對已發生腦轉移的病患控制其病灶。

檢測 台灣 美國

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