腳底黑點竟是惡瘤 5指標檢查

醫師議民眾使用「惡性黑色素瘤ABCDE自我檢查指標」。（圖：台灣皮膚科醫學會理事長朱家瑜提供，引自scientific reports）

「上一次看自己腳底是什麼時候？」忽略腳底有「黑點」恐致命，皮膚科醫師指出，黑色素瘤惡化速度極快且癌細胞 容易轉移，建議民眾留意手指腳趾、手掌腳掌、指甲等有無黑點或痣，一旦發現形狀不對稱、邊緣不規則、顏色不均勻、直徑大於6mm，或是大小、形狀、顏色改變，便可能罹患黑色素瘤，建議至皮膚科診所就醫，及早發現與治療，可大幅提高存活率。

惡化快 致死率高達58%

台灣 皮膚科醫學會理事長、台大醫院皮膚部主治醫師朱家瑜指出，惡性黑色素瘤是台灣致死率最高的皮膚癌。根據2018年癌症登記報告，惡性黑色素瘤占整體皮膚癌發生個案數僅7%，但因為「惡化快」、「易轉移」、「難治療」，致死率竟高達58%。

朱家瑜說，黑色素瘤有3成來自良性痣，但根據2021最新網路調查，台灣民眾除掉痣大多因為美觀，而非擔心健康，除痣位置多在臉部而忽略足部，但黑色素瘤好發於四肢肢端，提醒民眾注意出現在腳底、腳背及腳趾等的黑點或痣。

為協助民眾判斷身上黑點、痣是否為黑色素瘤，朱家瑜提供「惡性黑色素瘤ABCDE自我檢查指標」，若有A（Asymmetry）不對稱、B（Border）邊緣不規則、C（Color）顏色不均勻、D（Diameter）直徑大於6mm、E（Evolving）大小、形狀或顏色改變等上述五個徵兆，建議至皮膚科診所就醫。

林口長庚醫院腫瘤 科主治醫師吳教恩表示，黑色素瘤初期癌細胞尚在皮膚表層，存活率達100%，進入第1期的患者5年存活率達8成以上，但到第4期時卻降至1成，凸顯早期發現惡性黑色素瘤並進行手術切除的重要。

吳教恩說，罹患黑色素瘤的歐美民眾發現中有9成都是第1期，但台灣民眾竟有半數已至第3、4期，少數是第1期，甚至有患者因延誤診斷、治療，導致截肢，且調查顯示，近5成的民眾不會注意身上有無新的痣，更有近6成的民眾不知道新痣何時出現，呼籲應積極觀察一年內新增的痣，善用自我檢測方法，以早點發現黑色素瘤，方能進行診斷與治療。

針對治療藥物，吳教恩表示，研究發現，基因BRAF會促進黑色素瘤癌細胞生長，西方5成病患都有BRAF突變基因，亞洲則約2成，幸已有對應之標靶藥物，另MEK基因標靶藥物能抑制BRAF標靶藥物的抗藥性，透過雙標拔藥物能延長患者存活期。

吳教恩補充，有位30多歲的年輕女患者小涵罹患惡性黑色素瘤第3期，癌細胞已擴散至局部淋巴結，但第3期預後相對不好，需切除腫瘤、清除淋巴結，且無轉移至其他位置，5年存活率約4成，復發機率約6至7成，但配合雙標靶藥物，復發機率能降至4成，個案如今已使用藥物1年，順利完成治療，目前追蹤中。

朱家瑜說，推測台灣黑色素瘤疾病與民眾走路一直壓迫足部位置有關。

惡性黑色素瘤ABCDE自我檢查指標：

A（Asymmetry）不對稱

B（Border）邊緣不規則

C（Color）顏色不均勻

D（Diameter）直徑大於6mm

E（Evolving）大小、形狀或顏色改變

若有有上述五個徵兆，建議至皮膚科診所就醫。