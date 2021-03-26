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保健品與三高藥可一起吃？藥師這麼說

健康醫療網／記者林怡亭報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

你也曾在過節時收到許多保健食品嗎？若平時已有定期需服用的藥品時，應先了解保健食品與藥品的成分以及疾病控制情況，必要時則可進一步諮詢醫師。台灣衛生福利部臺北醫院廖玲梅藥師指出，不要因為怕忘記服用藥物以及保健食品，乾脆全部一起服用，小心不僅無法達到功效，也可能產生交互作用。

糖尿病友攝取葡萄糖胺 服用前應與醫師討論

像是糖尿病友，若有注射胰島素控制血糖，在服用葡萄糖胺時就應增加血糖監控測量次數；廖玲梅藥師表示，若想長期攝取葡萄糖胺的糖尿病友，建議與醫師討論服用量與次數，除非為飲食控制或服用1至2種口服降血糖藥的病友，平時糖化血色素檢測值都在6.5%以內，則可正常服用葡萄糖胺。

抗凝血藥與葡萄糖胺勿同時服用 避免引發出血

廖玲梅藥師進一步解釋，若想要補充益生菌改善過敏症狀或腸胃道機能者，平時有服用抗生素藥物，就應與益生菌分開食用，且至少間隔一小時再服用較佳，才能避免益生菌在抵達腸道前就陣亡；而若為服用抗凝血藥品「Warfarin」的病人，則應避免同時服用葡萄糖胺和Q10，以免增強藥效引發出血。

就醫主動告知用藥史 方便醫師給予合適藥物

此外，不僅保健食品，包括中草藥、食物以及例行服用的藥物都可能因同時服用產生交互作用，不能輕忽嚴重性。廖玲梅藥師強調，民眾就醫時就應主動告知目前正在服用哪些藥物以及保健食品等，方便醫師根據就醫情況給予合適的藥物，並提醒用意注意事項，才能保障自我用藥安全。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49447/

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