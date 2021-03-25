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長期偏頭痛如何舒緩？醫師教你正確治療方式

健康醫療網／記者林怡亭報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

你也有偏頭痛的困擾嗎？甚至有時疼痛達好幾天仍未好轉？其實只要透過正確治療，就能有效戰勝偏頭痛問題

。馬偕紀念醫院神經內科陳律安醫師指出，偏頭痛造成的疼痛程度是屬於中重度的疼痛，若長年處於偏頭痛，不僅嚴重影響生活品質，也可能埋下罹患憂鬱症、焦慮症甚至自殺的風險，不得輕忽嚴重性。

靠止痛藥舒緩偏頭痛 恐無法治根

偏頭痛不僅症狀會出現在頭部，若發作時看到光線就感到不適、想吐，以及影響日常生活時，三項特徵符合兩項以上，就可能是偏頭痛所致，應儘早就醫檢查。陳律安醫師表示，許多偏頭痛患者常靠著止痛藥維生，或因害怕止痛藥副作用而強忍劇痛不願就醫，其實治療偏頭痛上，可藉由非藥物、急性藥物以及偏頭痛預防用藥三方面著手。

避免誘發偏頭痛因素 降低發作次數

陳律安醫師說明，非藥物治療上，可針對患者誘發頭痛的因素，包括喝咖啡、工作壓力、情緒、氣候等，確實避免以減少頭痛次數，並維持良好的生活作息；在急性藥物治療上，則藉由止痛藥緩解頭痛問題，其中要注意並非頭疼到受不了時才服藥，恐錯過治療黃金期，也就是頭痛發生一小時內，因此應了解正確的止痛藥服用觀念，並有效率且限度的使用。

積極處理偏頭痛問題 遠離偏頭痛纏身

此外，若偏頭痛已嚴重影響日常時，就可從預防用藥治療著手，患者除了需配合規則每天服藥，也應接受至少三到六個月的療程，才能有效降低偏頭痛症狀。陳律安醫師強調，只要患者遵循醫師指示配合服藥，且確實記錄頭痛日記，積極處理及預防，就能遠離偏頭痛纏身。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49445/

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