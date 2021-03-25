頭上出現紅皮疹以為濕疹 竟是皮膚癌前病變

（圖：健康醫療網提供）

台灣一名68歲男性，日前頭頂上出現數十個微癢的紅色皮疹，起初以為是濕疹所致，不以為意，但買藥擦後仍未好轉，直到皮疹逐漸擴大且呈現粗糙鱗屑不規則的灰色斑塊時才趕緊就醫，經切片檢查確診為日光性角化症；考量患者病灶數量多且範圍大，加上腫瘤 邊緣界線不明，經討論後採以光動力療法，兩次治療後患者已逐漸恢復以往皮膚。

日光性角化症 好發男性中老年

日光性角化症多好發於中老年人，男性又多於女性，主要因長期處於陽光曝曬導致，屬於常見的皮膚癌前病變。臺北榮總皮膚部何翊芯主治醫師指出，患者頭頸部、顏面、前臂及手背會出現紅色不規則底斑，不僅表面粗糙或角化異常，鱗屑厚也不易剝離，但患部大多無症狀，僅合併輕微搔癢感，但若長期不處理，恐埋下誘發鱗狀上皮細胞癌的危險因子。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49446/

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