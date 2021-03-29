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男女都要打HPV疫苗 保護下生殖道

蔡怡真
人類乳突病毒（HPV）疫苗是醫學史上重要發明，可降低HPV感染率，減少子宮頸癌的發生。(Getty Images)
人類乳突病毒（HPV）疫苗是醫學史上重要發明，可降低HPV感染率，減少子宮頸癌的發生。(Getty Images)

人類乳突病毒（HPV）疫苗是醫學史上重要發明，可降低HPV感染率，減少子宮頸癌的發生。由於HPV也會感染男女性的下生殖道，台灣林口長庚醫院副院長賴瓊慧指出，疫苗能減少生殖器疣（菜花）發生，對陰莖癌、肛門癌及其癌前病變預期有降低發生的可能；因此，疫苗政策需要性別中性，男女都施打才能互相保護。

人類乳突病毒，與子宮頸癌100%相關。

HPV目前已知有40個型別會感染男女性的下生殖道。賴瓊慧指出，目前已知有多個癌症與HPV相關，子宮頸癌是100%有關，陰道癌78%、外陰癌50%，與男性較有關的肛門癌88%、口咽癌則是70%。

HPV疫苗2001年在全球發表，已有相當多研究發表，美國、澳洲與丹麥進行的研究分析，接種HPV疫苗後，除了HPV感染盛行率、高度子宮頸皮內腫瘤與生殖器疣的發生率都下降。

澳洲是第一個施打四價疫苗的國家，從2007年開始針對女性施打，在男性無公費接種的狀況，仍因群聚保護效果看到菜花發生率明顯下降。到2011年時，小於21歲的族群，菜花發生率大幅下降九成。澳洲從2013年起也將男性列入施打對象。

WHO已宣誓在2030年要消除子宮頸癌，發生率要降低至10萬分之4，目前2017年台灣的癌登資料子宮頸癌發生率是10萬分之7.9。

男女皆施打疫苗，保護才能更全面。

賴瓊慧認為，要消除子宮頸癌就需提早找出癌症病人，台灣抺片檢查做得不錯，六年內有做的比率達67%，但仍有人不願篩檢。台大曾調查新診斷個案有44%一生未做過抹片，尤其長輩認為已無性行為不需要篩檢，但HPV感染後病毒不會自動消除，仍有機會變癌症。

賴瓊慧則建議，各國都需要多年齡世代的政策，補打16-18歲女孩，鼓勵19-25歲女性自費施打及產後HPV疫苗接種；將HPV納入子宮頸癌篩檢系統，利用自我採樣增加篩檢覆蓋率；至於男性施打疫苗，需透過更多衛教管道與各界溝通，建立性別中性的疫苗施打。

給癌友的一句話：醫學隨時有新突破，一定要把病情穩住，才有嘗試新治療的機會。

疫苗 篩檢 台灣

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