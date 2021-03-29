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癌症治療不中斷 關鍵在營養充足

蔡怡真
癌症治療期間若營養愈差、副作用就愈大，副作用大就容易被迫中斷治療。 (Getty Images)
癌症治療期間若營養愈差、副作用就愈大，副作用大就容易被迫中斷治療。 (Getty Images)

影響癌症治療結果，甚至造成存活率下降的最大原因是什麼？研究認為，治療期間若營養愈差、副作用就愈大，副作用大就容易被迫中斷治療。台灣林口長庚醫院營養治療科營養師吳益銘指出，營養失衡是治療中斷的主因之一，發炎、副作用、營養不良造成病情的惡性循環。

早在2017年，歐洲靜脈腸道暨營養協會（ESPENZ）就認為，腫瘤與發炎、營養不良與治療效果息息相關。癌症本身就是失控的發炎反應，因此在治療期間是否能控制發炎情形，會影響治療成果，而副作用的發生就是一種發炎反應，營養愈差、副作用愈嚴重，預後愈差。

療程中能維持體重者，存活率大大提升。

體力變差、食欲不佳、體重下降，是化療期間最易發生的三大副作用，甚至影響病人存活率。有調查顯示，以非小細胞肺癌為例，維持體重者其存活是體重下降者的1.26倍；大腸癌則達到2倍之多，可見維持體重是治療能否繼續的重要關鍵。

吳益銘解釋，很多患者都因為體重降低、白血球下降無法完成治療，一旦無法繼續治療，病人產生焦慮，就更吃不下、睡不著，形成惡性循環，通常得進行二到三周的營養治療，待體重回升後才能繼續治療。

確診就進行營養諮詢、追蹤，可減少副作用。

在臨床上，吳益銘也發現，病人一開始確診就進行營養諮詢，定期營養門診追蹤，治療副作用就會減少，較不會發生治療中斷的情形。但很多患者都是出現食欲不振或體重減輕等才進行營養諮詢，就會錯失營養補充的最佳時機。

吳益銘舉例，多年來長庚醫院針對頭頸癌患者在接受放射治療時，有三次的免費營養門診諮詢，這不只讓患者的營養觀念變好，更不會吃錯食物無助病情。營養補充得依不同治療階段而定，例如放射治療時若補充抗氧化高的維他命Ａ、C、E、硒等，會與治療相衝突。

癌症營養並非只是每天喝精力湯、蔬果汁、吃膠囊、喝各種營養精等。在癌症確診後或手術前，最好與營養師討論如何補充營養，建立正確癌症營養原則。食欲不佳需補充特殊營養補充品者，吳益銘建議，補充原則就是高熱量、高蛋白質、適量醣及EPA輕脂配方，較能促進食欲與降低發炎指數。

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