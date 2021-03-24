吃降血脂藥 這3種食物千萬別碰 藥師告訴你下場

（圖：健康醫療網提供）

服用降血脂藥時，你知道哪些食物不能同吃，還有哪些運動不能一起做的嗎？對此，台灣食品藥物管理署（下稱食藥署）邀請臺北市聯合醫院陽明院區藥劑科蘇柏名藥師逐一為大家說明。

服用Statin降血脂藥 4點要注意

蘇柏名藥師提醒，在使用Statin類降血脂藥品時，有以下幾點要注意：

一、避免飲用葡萄柚汁：

不僅不可同時吃，即使隔開時間仍不建議！因為葡萄柚汁裡面的呋喃香豆素（furanocoumarin）會影響許多此類藥品的代謝，抑制肝臟代謝酵素CYP3A4，讓身體裡有過高的藥品濃度，且此物質在身體要經過很久才會被代謝，甚至可長達2到3天，進一步增加藥品的副作用。

二、避免與燕麥一起吃：

雖然燕麥具有豐富的膳食纖維，低糖又營養，但是並不建議和Statin類的藥品一起吃，因為高纖維的燕麥，反而會降低藥在腸胃道的吸收率。換言之，會讓身體因此無法獲得足夠的藥量來控制疾病；不過，這種物理性的影響，只需要食用時間相隔2到4小時即可避免。

三、避免同時服用紅麴：

有些人為了降血脂會自行購買保健產品，最常見就是紅麴。但是，紅麴菌素的結構與Statin類藥品相似，有類似作用，當兩者併用會使血液中的藥品濃度增加，可能會加重肌肉 痠痛、無力等副作用，嚴重恐造成橫紋肌溶解或導致肝腎損傷。

四、避免進行高強度的離心運動：

此運動主要利用重量與地心引力對抗，於短時間對身體進行高強度的肌力訓練，若有在使用Statin類藥品的民眾，進行此種訓練恐引發橫紋肌溶解症，建議進行緩和的有氧運動，像是慢跑、快走、游泳 等。

改善高血脂 調整生活習慣是關鍵

食藥署提醒，想要改善高血脂，最重要的還是調整生活習慣，飲食方面應該要低油、低糖、低鈉，也盡量避免攝取反式脂肪酸，多以植物油取代動物油，並且多攝取蔬菜、水果，維持理想體重，才能讓「油管」回復成清澈、健康的血管！

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49432/

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