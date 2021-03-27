開刀驚魂記 手術中麻醉退了…我被痛醒

每個不同患者的麻醉方式都是量身打造。圖為示意圖。(本報資料照片)

看到一篇報導：「澳洲 一名男子在手術中，遇到麻醉失效的狀況，由於麻醉深度太淺，醫師正在手術過程中，他清醒了，在麻醉尚未全數消退下，無法與醫師溝通，他就忍著疼痛等醫師完成手術。」

裝心律調節器 全身麻醉

我也有過這樣的恐怖經驗，十年前，我因心律不整（心跳太慢），必須裝置心律調節器，手術前施行全身麻醉，手術進行中維持睡眠狀態，沒有知覺，但是手術進行到快完成前一小時，我突然痛到醒來，當時意識清楚，以為手術就快結束了，問醫師，「快結束了嗎？」醫師回答，「正在清洗傷口，等下要縫合。」

好像任人宰割活體

但是我感到無比疼痛，好像任人宰割的活體，忍不住「呀！呀！」地叫，這時麻醉師到我耳邊說：「不要緊張，會讓你再睡一下。」之後，我又失去知覺了。躺在手術台上死亡的恐懼如浪潮襲來的經驗，讓我不寒而慄，之後常做噩夢驚醒。

去年因為心律調節器沒電了，要打開皮膚換新電池，我告訴醫師上次的恐怖經驗。再次進開刀房，這次只是局部麻醉，仍能與醫師對話。手術進行到最後20分鐘也是麻醉退了，我忍著痛咬牙做完手術，又是一次恐怖的經歷。

懷疑體質不容易麻醉

麻醉是為手術安全所需，要有安全的手術，麻醉是重要的一環，不可不慎。我看報導：「使用低於正常值的麻醉藥劑量，可能在手術中出現短暫的清醒。」如果我活得夠久，可能會有幾次進行心律調節器換電池的機會，心裡存疑的是，「我是體質關係不容易麻醉嗎？」