睡不飽…睡眠呼吸中止症 害他開車睡著

醫師呼籲，若有「打呼」、「中途呼吸停止」、「白天『閒暇時』精神不濟」等多種症狀者，恐罹患睡眠呼吸中止症，切莫因疫情而延誤至相關門診就醫。(本報資料照片)

有一工程師為重度阻塞性睡眠呼吸中止症患者，自己卻未察覺，直到開車不小心打盹，擦撞高速公路收費亭基座，才被妻子帶至門診檢查確診，經陽壓呼吸器治療，才改善白天精神；醫師呼籲，若有「打呼」、「中途呼吸停止」、「白天『閒暇時』精神不濟」等多種症狀者，恐罹患睡眠呼吸中止症，切莫因疫情 而延誤至相關門診就醫。

台灣 林口長庚睡眠中心主任莊立邦表示，睡眠呼吸中止症會影響情緒、精神及專注力，甚至導致心腦血管疾病，增加罹患心律不整、心肌梗塞、心臟衰竭、高血壓及腦中風的機率，疾病好發於中年肥胖男性，但女性仍須注意，以免白天精神不濟，發生交通意外致死的憾事。

莊立邦說，近日有一名台商為重度睡眠呼吸中止症患者，受疫情影響而返台工作，除停止使用陽壓呼吸器，還因擔心染疫，不敢進醫院回診，導致每晚因呼吸中止驚醒多次，即便晚上很早就寢，白天仍感昏昏欲睡、無法集中精神，連帶影響日常工作表現，才至睡眠門診就診，改善日常生活品質。

台灣雙和醫院睡眠中心主任劉文德強調，切莫低估睡眠呼吸中止症的危險性，除患者應照醫師醫囑控制疾病，一般民眾當有「打呼」、「中途呼吸停止」、「白天『閒暇時』精神不濟」、「起床覺得喉嚨乾」、「失眠」及「夜尿」等多種症狀者，可合理懷疑罹患睡眠呼吸中止症，建議至睡眠門診相關醫療院所就診詢問，若擔心頻繁出入醫院恐增染疫風險，可選擇居家睡眠檢測 （HSAT），若檢測結果出現異常，應盡快前往醫院就診，以免影響身體健康。