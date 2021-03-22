50歲後可能面對的毛病 肩膀關節卡卡舉不起來

圖片來源 ／健康醫療網

許多人到了50歲，便開始肩膀怪怪的，有時候會痛、有時候卡卡的活動不順暢，嚴重一點的甚至手無法舉起，這種五十肩稱「冰凍肩」或「肩關節囊攣縮」。其真實的學名應該是「粘連性肩關節囊炎」。關節裡面因發炎、沾黏、變硬，不再順利滑動。使得手因此無法順利抬起，無法做某些動作。

肩膀活動受限疼痛 可能罹患五十肩

可能會出現的症狀有，睡覺壓到肩膀會痛；睡覺時因為肩膀太久沒動會疼痛，甚至痛醒；天氣冷的時候肩膀會比較不舒服；穿脫 T 恤之類需要大角度活動肩膀的動作時會很痛；女性穿脫內衣時，肩膀活動會有困難；手抬不起來，向前向上舉無法180度貼在耳朵上。

肩關節活動角度卡住是因為關節囊裡出問題造成的，通常肩關節活動受限的程度依序會是外轉、外展、內轉。蔡育霖醫師解釋，前三個月的第一階段疼痛期，主要症狀是疼痛，很容易被診斷成其他問題，例如肩峰下滑囊被夾之類。但是第一階段快結束時，活動角度受限的問題開始浮出，變得比較好診斷。三至六個月的第二階段稱為僵硬期，疼痛減緩，主要變成活動角度卡住。到了第三階段的恢復期，冰凍肩逐漸解凍，活動角度慢慢變大。

受傷未及時治癒 恐將提早引發五十肩

哪些原因使得五十肩提早發生？先天結構不良（鉤狀肩峰），容易引起夾擠症候群，肩部長期疼痛，會讓肩部活動度下降，引發五十肩。或外傷引起，如直接撞壞關節，發炎沾黏；或以石膏固定太久，拆除後發現五十肩；或受傷當下並未妥善治療，使肩部活動軌道歪掉，增加耗損度，日子久了便出現。

其他如：先天性全身疾病、營養不良、貧血，都是五十肩的高危險群。或是太瘦的人，肩部沒有肉，肌肉 是身體穩定的最重要的因素之一，特別是肩部活動度大，每次移動都需要肌肉帶動關節活動。

治療皆需搭配復健運動 效果更佳

通常復健治療有關節囊伸展等徒手治療、肩胛骨復位手法，亦可考慮局部或全身麻醉後的鬆動術；蔡育霖醫師也提到，鐘擺、爬牆運動、電療，最好能搭配深層熱療效果較佳。有皆患者需要於關節內注射類固醇，可減輕疼痛、失能，配合物理治療效果更佳，有時需施打4至9次才有效；或是注射玻尿酸可增加外轉幅度。保守治療12個月後若無效，則需考慮關節鏡等手術或神經增生療法。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49391/

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