我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球塞船「衛生紙之亂」恐上演？木漿出貨拉警報

新疆棉風波 NIKE也中槍 眾星切割「停止合作」

陳文茜罹「怪病」 自曝免疫系統出問題

陳碧珠
陳文茜至今仍在和健康問題奮戰。(圖：TVBS提供)
陳文茜至今仍在和健康問題奮戰。(圖：TVBS提供)

財經節目主持人陳文茜近日在臉書透露，5年前自己進入免疫系統疾病末期，出現了「光毒症、全身性間殖炎」，不但腳趾發黑、微血管破裂，痛苦不堪，感慨「還能活10年嗎？」風濕免疫科醫師表示，光毒症應是光敏感症，但沒聽過間「殖」炎，較可能是間「質」炎，確實可能因自體免疫問題引起，一旦確診，除了配合藥物控制，也建議患者作息規律、飲食正常。

陳文茜2019年罹患肺腺癌開刀治療後，近期又透露自己的健康狀態，表示日前氣溫驟降10度，小腿至腳微血管幾乎全破裂，腳趾呈黑色，體內器官遭到免疫系統攻擊，她甚至用了光毒症、全身性間殖炎兩種病狀，表達已進入免疫系統疾病末期。

財經節目主持人陳文茜透過臉書表示自己5年前進入免疫系統疾病末期，出現了「光毒症、...
財經節目主持人陳文茜透過臉書表示自己5年前進入免疫系統疾病末期，出現了「光毒症、全身性間殖炎」。醫師表示，一旦確診，除了得配合藥物控制，也要作息規律、飲食正常。（取材自臉書）

所謂光毒症，台北榮總內科部主治醫師曹彥博認為，應是指「光敏感」，是一種對光過敏引起的皮膚疾病，過敏原為光線，皮膚天生敏感或女性雷射、去角質保養後會引起；也可能因自體免疫系統造成對紫外線的反應過度。

至於「全身間殖炎」？曹彥博說臨床上只聽過「間質性肺炎」，也是自體免疫系統可能引發的症狀，嚴重的話會導致俗稱菜瓜布肺的肺纖維化，但都得透過影像判斷才能確診。

針對陳文茜自己聲稱已進入自體免疫系統「末期」，兒童過敏氣喘免疫及風濕病醫學會理事長葉國偉則說明，免疫系統疾病沒有所謂初期、末期，就是一種長期慢性疾病，通常是不明原因出現抗體攻擊自身，若攻擊到血管會發炎、血小板低下，四肢末梢神經若不佳可能血栓，沒處理好真的苦不堪言。

台灣基隆長庚醫院暨情人湖院區皮膚科醫師許仲瑤表示，因自體免疫系統造成微血管破裂？「應指有血管發炎類的紫斑。」臨床上可能是雷諾氏症。

由於陳文茜2019年曾因肺腺癌開刀治療，醫師表示，癌患治療過確實會造成免疫低下，可能因抗原突變合併自體免疫疾病的發生。

自體免疫疾病很多類型，類風濕關節炎、紅斑性狼瘡、乾癬等，許仲瑤表示，無論如何，一旦確診，患者要配合用藥，不要突然停止，等病情穩定再考慮慢慢減量，生活作息則要維持正常、早睡早起，飲食更要健康攝取。

過敏 台灣 臉書

上一則

癌症併發骨轉移 打保骨針控制病灶

下一則

翹臀劇痛「梨狀肌」惹禍 留意跛行、單側下肢痛症狀

延伸閱讀

睡前喝酒助眠？醫師：睡眠品質更差

睡前喝酒助眠？醫師：睡眠品質更差
專家：接種首劑疫苗出現強烈反應 可能曾染疫

專家：接種首劑疫苗出現強烈反應 可能曾染疫
疾病纏身60幾年 陳文茜自問「還能活十年嗎」

疾病纏身60幾年 陳文茜自問「還能活十年嗎」
指關節疼痛打字困難 竟是類風濕性關節炎上身

指關節疼痛打字困難 竟是類風濕性關節炎上身

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

吃降血脂藥 這3種食物千萬別碰 藥師告訴你下場

2021-03-24 01:20
（圖：健康醫療網提供）

老婆睡眠障礙求醫 竟是因為老公有「這種病」

2021-03-18 00:31
圖片來源 ／健康醫療網

肌少症可以逆轉 增肌顧骨這樣做 避免三高二低

2021-03-23 01:20
（圖：健康醫療網提供）

想預防腦中風 「這六點」一定要注意

2021-03-17 01:55
（圖：健康醫療網提供）

出現更年期不適如何改善？養成3習慣克服衰老

2021-03-18 01:00
(取材自健康醫療網)

降血脂藥禁忌多 藥師解析常見5種用藥

2021-03-19 01:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡

第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡
圓石槍擊案 槍手進門就開槍 父女三人躲壁櫥1小時 直到警察從天降…

圓石槍擊案 槍手進門就開槍 父女三人躲壁櫥1小時 直到警察從天降…

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作
H&M拒用新疆產品和合作 中國掀起抵制潮

H&M拒用新疆產品和合作 中國掀起抵制潮
爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架

爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架