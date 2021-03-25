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他罹睡眠呼吸中止 害妻也失眠 醫曝8高危險族群

黃惠群
可攜式的睡眠掃描儀。（圖：身心診所院長楊聰財提供）
可攜式的睡眠掃描儀。（圖：身心診所院長楊聰財提供）

台灣一對60多歲退休夫妻，丈夫天天晚上睡覺打呼，妻子晚上無法好好睡覺，又因內向不敢說出實情，導致精神焦慮，求診後，才發現丈夫罹患中度「睡眠呼吸中止症」，經醫師指導使用攜帶型陽壓呼吸器治療，夫妻二人睡眠品質已獲得改善。醫師指出，睡不好覺百病生，當睡眠問題影響白天精神，就應盡快就醫檢查。

身心診所院長楊聰財表示，睡覺打呼問題相當普遍，許多人認為很正常，而枕邊人也常常認為習慣就好不以為意，殊不知打呼可能是「睡眠呼吸中止症」造成的。

攜帶型陽壓呼吸器。（記者黃惠群／攝影）
攜帶型陽壓呼吸器。（記者黃惠群／攝影）

睡眠呼吸中止症引響範圍甚廣，楊聰財表示，睡眠呼吸中止症患者睡覺時會發生上呼吸道反覆性塌陷，堵住呼吸道，造成呼吸變淺且費力，嚴重恐會造成氣道完全堵塞，引發窒息致命危機，且罹患焦慮、憂慮或恐慌症等精神疾病較一般人高出2成。

睡眠呼吸中止症患者數量比一般想像的多，但平常被低估，楊聰財提醒，睡眠呼吸中止症「高危險群」有40歲以上者、ＢＭＩ大於27者、頸圍大於43公分的男性、頸圍大於38公分的女性、有鼻息肉、鼻中隔彎曲、舌頭過大、下巴後縮或扁桃腺肥大等，平時可利用「睡眠呼吸中止症自我檢測量表」，判斷是否為高風險族群，若有疑慮，建議至精神科、耳鼻喉科門診求診。

患者治療分輕、中、重度，楊聰財說明，輕度患者只需使用側睡枕，保持側躺姿勢，就能獲得明顯的改善；中度患者則建議睡眠時使用陽壓呼吸器，如同放了一個支架一樣，使氣道不會塌陷阻塞、氣流便順利通到氣管；重度患者則建議到醫院接受治療，避免睡眠時因吸不到空氣而窒息。

楊聰財補充，目前有可攜式睡眠掃描儀，患者可攜帶儀器回家自我檢測，提升檢測準確性，除透過心跳血壓、血氧濃度及呼吸頻率數值監測外，較以往於醫院睡眠中心檢查室檢查自在，不易因過度緊張或睡不著而影響檢測結果。

睡眠呼吸中止症自我檢測量表。（圖：身心診所院長楊聰財提供）
睡眠呼吸中止症自我檢測量表。（圖：身心診所院長楊聰財提供）
睡眠呼吸中止症自我檢測量表。（圖：身心診所院長楊聰財提供）
睡眠呼吸中止症自我檢測量表。（圖：身心診所院長楊聰財提供）

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