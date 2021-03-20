疫情下睡不好 睡眠呼吸中止症者染疫增3倍住院風險

圖片來源 ／健康醫療網

一項新的國際睡眠調查報告顯示，新冠肺炎疫情 下7成受訪者出現睡眠問題，且4成的受訪者表示會半夜醒來。更有醫學研究發現，睡眠呼吸中止症患者感染新冠肺炎後，住院風險是一般人的2.93倍。長庚醫院睡眠中心主任莊立邦與雙和醫院睡眠中心主任劉文德皆強調，睡眠品質不佳將直接影響免疫能力，並增加癌症、心臟疾病、中風 、糖尿病、失智症等風險。

7成民眾出現睡眠問題 疫情使健康亮紅燈

根據研究顯示，若睡眠時間僅4小時，會使免疫系統中的自然殺手細胞大幅減少。莊立邦主任指出，若為睡眠呼吸中止症者，更可能提升罹患癌症、心臟疾病、中風、糖尿病、失智症等風險。2020年全球壟罩在新冠肺炎疫情之下，一項針對歐、美、亞洲等13個國家、共1萬3000名成人的調查，發現7成受訪者在疫情期間出現睡眠問題。

因睡眠呼吸中止症，使得血液中氧氣含量過低，導致疾病，劉文德主任強調，該病需要專業醫師長期且穩定介入。最新國際研究更指出，睡眠呼吸中止症患者與一般人相比，罹患新冠肺炎後住院風險更提升2.93倍，易出現多種併發症。

疫情影響民眾就診意願 睡眠門診就診人數下降

疫情期間，民眾減少出門與就診，莊立邦主任表示，疫情緊繃期就診人數最多約下降3-4成，劉文德主任也表示，在疫情爆發較明顯時，睡眠中心也接到許多民眾因擔心院內感染而取消預約的情況，人數最多下降6-7成。

且有許多企業實施在家工作，疫情緊繃時民眾減少外出，使日常活動量銳減。劉主任表示，日常活動量若不足，可能導致水份堆積在下肢，睡覺時下肢水份回流堆積在喉嚨進而造成上呼吸道的阻塞，使鼻腔出現問題，除影響睡眠品質外，也會加速睡眠呼吸中止症的出現及惡化。民眾若擔心頻繁出入醫院不妨可選擇居家睡眠檢測，若檢測結果出現異常，盡快前往醫院就診，以免影響身體健康。

照顧好自己的睡眠 就是對健康最好的保障

根據美國睡眠醫學會發表的治療指引，目前睡眠呼吸中止症一線治療多建議使用陽壓睡眠呼吸器，藉由持續維持呼吸道正壓、產生風壓，來防止呼吸道在睡眠時發生塌陷而阻塞。也可透過口腔矯正器、手術治療的方式改善，建議有需求的患者進一步找專家評估。此外，若有睡眠問題也建議搭配生活習慣的改善，如定期運動、睡前不滑手機、放鬆心情等等方式，都有助改善睡眠狀況。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49436/

喜歡本文請按讚並分享給好友！

健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49436/更多健康資訊