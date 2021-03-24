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老翁跌倒半年矮10公分 脊椎截骨術矯正重新挺胸

余采瀅
75歲鍾姓老翁術後回診，已能挺胸行走。(圖：台中慈濟醫院提供)
75歲鍾姓老翁術後回診，已能挺胸行走。(圖：台中慈濟醫院提供)

台灣75歲鍾姓老翁去年洗澡時不慎跌倒，造成髖關節骨折，就醫治療發現骨質疏鬆，雖按時就醫，但不到半年，腰疼無法久站，腰也愈來愈痛，甚至挺不起來駝背，身高矮了十公分，經至台中慈濟醫院就醫，才發現竟是跌倒脊椎骨折造成的後遺症，施以脊椎截骨術矯正後，才改善駝背狀況。

台中慈濟醫院骨科主任蔣岳夆表示，鍾姓老翁因跌倒，造成胸椎第12節呈現「爆裂性骨折」，骨折癒合不良，使得脊椎結構產生不穩定，骨碎片也壓迫神經，導致駝背、無法久站。

蔣岳夆說，鍾姓老翁有多重慢性疾病，也裝了心臟節律器，因此在安全考量下，先為病人準備加護病房並訂定治療計劃，清除病人第12節損壞椎骨體，在上、下兩節打入螺釘注入骨水泥，增強螺釘固定強度與穩定性，把原已駝背到58度的脊柱矯正回18度，同時保留病人患部下端可動腰椎，術後沒有併發症。鍾翁術後笑說，終於能挺胸行走，不再腳麻無力。

蔣岳夆表示，高齡長輩普遍有骨質疏鬆問題，一旦跌倒，常見髖關節或脊椎骨折，脊椎骨折又分壓迫性或爆裂性骨折，爆裂性骨折會導致碎片向後壓迫神經；骨水泥常用於填補骨頭裂痕、塌陷或增強螺釘固定脊椎，但打骨水泥仍有風險，嚴重時甚至會癱瘓，因此術前需要醫師仔細評估。

台灣 併發症

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