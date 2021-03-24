前十字韌帶斷裂一定要開刀嗎？金牌選手李晟綱分享心路歷程

台北世大運跆拳道品式金牌選手李晟綱分享「前十字韌帶斷裂」心路歷程。(記者余承翰／攝影)

三年多前，亞運複賽前夕，台北世大運跆拳道品式金牌選手李晟綱持續練習，不料，奮力一跳，落地時竟聽到「啪」一聲，原以為只是單純扭傷，但膝蓋竟愈腫愈大，腳無法彎曲，只能伸直，至醫院照Ｘ光、做磁振造影檢查（MRI）檢查，診斷為「前十字韌帶斷裂」合併「半月軟骨受傷」。

膝蓋前十字韌帶受傷為常見的運動傷害，台灣 運動醫學學會秘書長、林口長庚復健部主治醫師吳致寬指出，前十字韌帶斷裂盛行率約千分之一，主要原因為突然改變方向、減速、落地扭轉、撞擊等，如搶到籃板球後轉身快攻，病人以15至40歲居多。

吳致寬說，前十字韌帶是膝部內一條連接股骨與脛骨的堅韌膠原蛋白，由兩束纖維組成，控制前後動作及扭轉動作，是膝關節系統的重要部分，可避免膝關節過度伸直及滑動。

多年擔任中華奧會代表團隊醫及長庚運動醫學團隊召集人的林瀛洲說，長期膝蓋承受減速、落地扭轉力量，就容易引發前十字韌帶損傷，斷裂後若未及時評估處理、復健治療，恐造成膝關節反覆不穩定，甚至提早產生膝關節退化。

前十字韌帶斷裂一定要開刀嗎？林口長庚骨科部暨運動醫學科主治醫師邱致皓表示，原則上仍先以肌力訓練為主，若訓練後膝關節仍不穩定，不得已才開刀，但若前十字韌帶撕裂合併半月軟骨受傷，為避免造成軟骨關節二度傷害，就要考慮手術。

吳致寬指出，研究證實，受傷之後，應在醫師評估下，及早復健，才能維持肌力，如躺著不動，一天就可以下降1%肌肉 ，連續四個星期不運動，肌肉力量下降10%至20%。

對此，李晟綱有著深刻體驗，受傷之後，並未動手術，大腿股四頭肌肌力變差、無力，膝蓋穩定度也大不如前，經常「軟腳」，以前做踢腿動作，能使出全力，但現在膝蓋不穩定，只能使出七、八成力量。