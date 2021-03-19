降血脂藥禁忌多 藥師解析常見5種用藥

(取材自健康醫療網)

血脂對民眾而言，是較無感的生理數值，通常久久到醫院量一次，所以在降血脂藥的使用容易輕忽。

高血脂有三種 對症下藥更有感

臺北市聯合醫院蘇柏名藥師指出，高血脂症可分三種，一種是高膽固醇血症，主要是膽固醇升高；第二種是高三酸甘油酯血症，主因是三酸甘油脂升高，第三種是混合型高血酯症，則是膽固醇與三酸甘油酯都升高。

一般罹患高血脂症初期，醫師不一定會馬上開藥，有時會設定觀察期，若病患能在此期間內做好飲食控制、保持規律運動以及戒除不良習慣，於三到六個月內將血脂控制好，有機會不需透過藥品控制；倘若無效，醫師就會建議用藥。

常見降血脂用藥有五種 亂服恐危害健康

一、Statin類

是目前臨床上常開立的降血脂藥，像是Rosuvastatin（Crestor冠脂妥）、Atorvastatin（Lipitor立普妥）、Fluvastatin（Lescol益脂可）、Simvastatin（Vytorin維妥力）、Pravastatin（Mevalotin美百樂鎮）等。主要是抑制肝細胞中的膽固醇合成相關酵素來降血脂，副作用為頭痛、噁心、疲倦、偶而有肌肉 痠痛或肝功能指數 上升；通常醫師開藥前，會先確認肝腎功能與疾病的狀況。

二、Fibrates纖二、維酸鹽類

主要治療三酸甘油酯過高之病症，常見有Gemfibrozil（Lopid洛脂膠囊）及Fenofibrate（Lipanthyl 弗尼利脂寧膜衣錠），此藥可以降低極低密度脂蛋白的合成，臨床上常與Statin類藥物併用。使用後可能有肌肉無力、痠痛等問題，若是小便出現深褐色尿液，建議儘快回診。

三、總膽固醇吸收抑制劑

可使血液的低密度脂蛋白降低，最常見的藥品為Ezetimibe（Ezetrol怡妥錠），此藥品可以單一使用，也可以跟Statin藥品合併，副作用為頭痛、肌肉痛、腹瀉。

四、膽酸結合樹脂

常見有Cholestyramine Resin（Choles Powder可利舒散），藉由增加腸胃道中膽酸排除，使肝臟必須耗用額外膽固醇來製造膽酸，進而減少膽固醇含量。此藥品會干擾其他藥品在腸道的吸收，因此用藥前一小時、或之後的四至六小時，才能再服用其他藥品。

五、菸鹼酸類

最常見的為Acipimox（Olbetam脂倍坦），結構上與維生素B3相似，但不可用大劑量的維生素B3來取代。它主要是治療脂肪代謝失調、三酸甘油脂及膽固醇過高，常見副作用為潮紅現象，即全身發熱、發紅，還可能伴隨頭痛。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49399/

喜歡本文請按讚並分享給好友！

健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49399/更多健康資訊