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老婆睡眠障礙求醫 竟是因為老公有「這種病」

健康醫療網／記者林怡亭報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

新冠肺炎肆虐全球超過1億人，嚴重影響人們的日常作息。然而有一個疾病更可怕，每天都困擾著全球20億人，那就是睡眠障礙。

一對台灣的60多歲退休夫妻，因為妻子晚上無法好好睡覺而導致精神焦慮，白天常出現疲累、嗜睡問題，丈夫發現後帶著妻子到診所求診，發現妻子睡不好的原因竟是丈夫晚上睡覺打呼聲如雷，妻子因較內向，不敢跟丈夫說出實情。丈夫知道原因後主動要求醫師檢查，才發現丈夫罹患了中度「睡眠呼吸中止症」，後來經醫師指導使用攜帶型陽壓呼吸器治療後，夫妻二人的睡眠品質都獲得改善。

呼吸道塌陷 嚴重恐引發窒息致命危機

身心診所院長楊聰財醫師表示，睡覺打呼問題相當普遍，許多人認為很正常，而枕邊人也常常認為習慣就好不以為意，殊不知打呼可能是「睡眠呼吸中止症」造成的！患者在睡覺時會發生上呼吸道反覆性塌陷，堵住呼吸道造成呼吸變淺且需要費力，也就是我們熟知的「打呼」，嚴重恐會造成氣道完全堵塞，引發窒息致命危機！

楊聰財醫師補充說明，「睡眠呼吸中止症」是因為晚上睡覺吸氧量不足導致血氧飽和度不夠，影響人體排毒不完全，長期會造成心臟血管和新陳代謝的疾病，也容易因半夜頻尿而導致睡眠品質變差，造成白天精神不佳的惡性循環，因此千萬不能輕忽『睡眠呼吸中止症』的問題。

楊聰財醫師提醒，睡不好覺百病生，所以擁有好的睡眠品質很重要，當發現失眠影響白天精神時，應盡快就醫檢查，平常也應留意飲食習慣，不要過度依賴提神飲料，同時保持適度運動，才能讓你好好一覺到天亮。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49392/

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