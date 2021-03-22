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飄霧眉型不滿意？小心雷射「洗眉」 愈洗愈黑

黃惠群
最近流行的「飄霧眉」技術主打結合飄眉、霧眉兩者優點，打造自然毛流的眉型。（記者黃惠群／攝影）
最近流行的「飄霧眉」技術主打結合飄眉、霧眉兩者優點，打造自然毛流的眉型。（記者黃惠群／攝影）

眉毛是臉部美感的重點之一，最近流行的「飄霧眉」技術主打結合飄眉、霧眉兩者優點，打造自然毛流的眉型，有「半永久紋繡」效果，然專家指出，施作後若不滿意眉型，小心雷射洗眉愈洗愈黑，建議施作眉型前要妥善討論，洗眉至醫療院所較為妥當。

施作飄霧眉約兩年的嚴性女顧客表示，施作後仍希望可以展現別種眉型，眉毛上仍有一層淺淺的顏色，暫時只能依照之前施作飄霧眉的範圍畫眉毛，無法隨意選擇自己喜愛的眉型。

對此，台灣皮膚既美容外科醫學會常務理事黃柏翰表示解釋，飄眉或霧眉的染劑色素成分是氧化鐵，包括紅色、黃色、黑色及白色，其中，黑色最容易被人體吸收、消失，時間久了只剩下紅色、黃色跟白色顆粒，「可能會讓我們的眉毛變成有點粉紅或橘色」。

若想要去除飄霧眉，新光醫院耳鼻喉科暨醫學美容中心主治醫師邱昱勳說，洗眉可使用銣雅克、紅寶石、亞歷山大、皮秒雷射，除去黑色、藍色，其中，銣雅克及皮秒雷射還可去除紅色、紫色。

針對雷射洗眉的副作用，邱昱勳提醒，打完雷射可能照眉毛變白肌膚起水泡、留下疤痕等，或是施打處的色素細胞被過度破壞、黑色素細胞死亡殆盡，恐導致該區皮膚反白；術後若沒照顧好傷口，可能會有輕微發炎反應，導致色素沈澱、反黑，建議出門要做好防曬、保濕、戴帽子等，避免加重色素沈澱。

然國外有案例因為雷射洗眉反而愈洗愈黑，黃柏翰表示，根據國外研究指出，飄霧眉所塗的黑色染劑通常會混一些白色染劑，成分含氧化鐵，施打一般雷射會使白色顆粒直接氧化、變成黑色，反而更難洗去原本的飄霧眉。

對此，黃柏翰指出，平常用於燒腫瘤的二氧化碳雷射與鉺雅鉻雷射可以「直接把顏色氧化鐵燒掉」、破壞色素，建議分次施打，避免因為想要一次去除乾淨，而過度破壞皮膚、產生疤痕，他並提醒，民眾施作飄霧眉前，務必三思未來要進行移除時的困難與風險。

國外有案例因雷射洗眉反而愈洗愈黑。（圖：台灣皮膚既美容外科醫學會常務理事黃柏翰提...
國外有案例因雷射洗眉反而愈洗愈黑。（圖：台灣皮膚既美容外科醫學會常務理事黃柏翰提供）

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