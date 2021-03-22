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1天只吃1餐 醫師胃痛查出染幽門螺旋桿菌

許佳惠
台北馬偕醫院神經外科主治醫師林瑞峰。（圖：林瑞峰提供）
台北馬偕醫院神經外科主治醫師林瑞峰。（圖：林瑞峰提供）

因為工作的關係，長期飲食很不正常，我經常一周有兩個整天的時間，都安排進開刀房執行手術，有時候一連開了腦瘤、腦血管和脊椎刀，就是從早到晚站一整天，往往上午只喝個牛奶，因為怕水分攝取太多要解尿，又得重新清潔消毒會浪費時間，也不敢多喝就趕著上刀，下刀後通常已經是晚上了，一天只吃一頓是常有的事。

友人胃癌過世 趕緊檢查

去年開始，胃部經常隱隱作痛，有時候吃飽也痛、飢餓也痛，就是悶悶的不太舒服，偶爾還伴隨噁心感，後來更是排便不順，不是便祕就是腹瀉，但工作實在太忙，也就不去管這些不適症狀。

當時一位定居在義大利的女性好友因為被診斷為末期胃癌，受到疫情影響，在當地無法好好治療，經過幾番周旋，很辛苦地才輾轉回到台灣就醫，但病情已經太嚴重，沒多久就因病過世，這件事讓我相當難過、沮喪；太太則是警覺腸胃健康的重要性，要求我別再拖、要抽出時間盡快安排健檢。

經口傳染 飲食分開

在做了碳13尿素呼氣試驗後，意外發現我感染幽門螺旋桿菌，這也解釋麼我會胃痛的原因，吃完抗生素療程後，目前胃痛情況已有改善，排便狀況也跟著恢復正常。由於幽門螺旋桿菌主要經口傳染，傳染途徑包括汙染的飲水、食物或唾液等，也容易在家庭成員中彼此相互感染，所以我在得知感染後，飲食上特別和家人分開吃，自己的飯菜另外夾一盤，以保護家人。

慣性忽略症狀 腸胃抗議

這次生病的經驗，讓我體認到健康的重要。以前只是喊口號般的要注意健康，身體真的出狀況時也慣性忽略，仗著自己身強體壯而不以為意。

其實長期的飲食不正常，腸胃已經負荷不了、在抗議了，現在我對飲食會特別注意，三餐盡量定時定量，真的沒空用餐時，就先吃片蘇打餅乾墊肚子，朋友已經用她的生命在告訴我，「身體健康才是最重要的事。」(口述／台北馬偕醫院神經外科主治醫師林瑞峰、整理／記者許佳惠)

幽門螺旋桿菌 胃癌危險因子

幽門螺旋桿菌是少數可以在胃酸裡面生存的細菌，透過產生尿素來降低胃酸的強度，同時讓胃發炎、得到養分，並躲過免疫細胞的攻擊。

幽門螺旋桿菌是台灣最常見的細菌之一，感染率約為20%，世界衛生組織（WHO）把它列為一級致癌物，是胃癌的危險因子。

台灣 義大利 便祕

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