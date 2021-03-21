被狗吠驚嚇倒地 送醫意外查出肝腫瘤

80歲阿伯來看診，一個人，沒人相陪。

「沒人跟你來嗎？」我看他一個人行動不是很方便，看完後怎麼去結帳再回家？

「沒小孩嗎？」「有啊！」

「怎麼沒陪來？」「他們在照顧狗！」

哎呀！真令人心酸，時代在變，人不如狗，老爸不如小毛。

新時代新思維，人類行為也跟著改變，許多傳統的觀念被推翻，有弊有利。

醫療上而言，隨著科技的進步，遠距醫療可以及時挽救一些人的生命，也給病人帶來方便。例如在偏鄉做了超音波或斷層掃描不會判斷，將影片傳至雲端 ，醫師那一端就可幫忙做診斷，及時做處置。但醫師為病人親自問診看診還是有其必要性，醫師對病人的關心，表現的溫暖，對病人的觸摸診斷，都是非隔空的遠距醫療所能做得到的。但目前醫療給付的設計上，給予病人的關懷多寡是不在給付評估上的。病人只能自身感受醫師對病人的用心與否，無能為力。

這位老先生，沒有B肝也沒C肝，但被家裡的狗狂吠了一下，驚嚇倒在地上送醫才發現肝臟長了一顆三公分的腫瘤 ，還好可以做栓塞及電燒治療。要不是這個意外，恐怕半年、一年後，肝腫瘤長大，症狀出現再來求醫就來不及了。因為肝臟內部沒有痛覺神經，加上只要四分之一的肝還在，一般人就不會有症狀，但等到有症狀，通常就是肝病的末期了。

因此，對防治肝癌最好的方法，就是每年要做一次超音波，這樣萬一不幸長了肝癌，才能及時發現，挽救寶貴的生命。（台灣 台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）