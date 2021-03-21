久咳不癒 氣喘常被誤為感冒 應就醫鑑別診斷

春天日夜溫差大，容易誘發氣喘發作。（本報資料照片）

春天日夜溫差大，是容易誘發氣喘發作的季節。今年五歲的小偉，感冒咳了一個月未痊癒，一停藥又開始咳，甚至會吃飯咳到吐，就醫檢查才確診小偉是氣喘兒，難怪常出現咳嗽、流鼻水等過敏 症狀。

台灣 氣喘盛行率約為5至10%，其中20歲以下的兒童及青少年盛行率更高達15%。台灣書田診所小兒科主治醫師蘇軏表示，久咳常會誤認為是感冒，臨床觀察主訴咳嗽的患者，每5人就有1人與氣喘相關。氣喘是呼吸道受到過敏原刺激後產生一連串的發炎反應，常見的症狀包含咳嗽、呼吸急促、呼吸喘鳴聲和胸悶。

蘇軏提醒，過敏體質是氣喘高危險群，倘若出現呼吸急促、無法完整說完一句話、明顯聽到喘鳴聲時，可能是急性氣喘發作，須盡快就醫。

夜咳與喘鳴是氣喘常見的慢性症狀，有時會因誘發因子，如塵蟎、黴菌等過敏原、空氣汙染 物、氣候變化、環境刺激物造成症狀加重。感冒久咳不癒也是氣喘徵兆之一，蘇軏說，呼吸道感染是常見的氣喘發作原因，若出現反覆咳嗽，呼吸有喘鳴聲，就要小心氣喘的可能。

預防氣喘，日常生活保養很重要，如適當運動，均衡飲食，多攝取蔬果，在戶外要留意空氣品質，避免接觸誘發因子，並注意日夜溫差問題，適時調整衣物及配戴口罩，減緩冷空氣刺激。

蘇軏提醒，久咳不癒時，應該就醫鑑別診斷，若放任不理讓氣喘反覆發作，肺功能會變差，進展成為嚴重氣喘，不可輕忽。