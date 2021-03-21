沒有症狀、眼壓不高 竟確診青光眼

光學斷層掃描血管造影術，藉由分析視神經與黃斑部的血流密度，診斷早期青光眼。（圖：台中榮總眼科提供）

青光眼是造成失明的第二大原因，最近青光眼的診斷儀器和藥物都有一些新的進展，有助於病患減少失明的危機。

如何早期診斷青光眼

張小姐體檢時，眼壓正常，但醫師檢查眼底視神經時，懷疑是眼壓正常性青光眼，轉介到台灣 台中榮總眼科。經檢查後，確診是青光眼。但張小姐沒有症狀，眼壓也不高，到底青光眼是如何診斷的？

視神經纖維厚度變薄

要了解是否有青光眼，會做眼底視神經檢查和測量眼壓，並安排視野檢查與檢測 視神經纖維的厚度。利用視網膜光學斷層掃描儀（簡稱OCT），可以檢查出視神經纖維的厚度與變化。張小姐就是在視野檢查正常的情況下，OCT發現其視神經纖維的厚度變薄，才診斷出早期青光眼。可是OCT也有它的限制，必須加上視野檢查來做綜合判斷。所以青光眼病患，每半年應定期做OCT及視野檢查。

血液循環不佳 視神經衰退

正常人的眼壓在10到20毫米汞柱之間，但張小姐眼壓不高，為何診斷有青光眼？青光眼造成視神經產生病變，可能因為「高眼壓」產生壓迫所致，也有些人的眼壓正常，但仍可能因血液循環等因素，讓視神經產生退化，即為「正常眼壓性青光眼」。

在台灣有四分之一患者屬「正常眼壓性青光眼」，部分患者可能與低血壓或心跳太慢有關，所以青光眼視神經周圍的血流量，一直是眼科醫師努力研究的重點。

近年新推出的光學斷層掃描血管造影術（OCT-A），是以OCT為基礎發展出新技術，能顯示視神經周圍和視網膜黃斑部的血流密度，為監測青光眼帶來新方向。研究發現，OCT-A有助於診斷早期青光眼，並可用來追蹤青光眼的病情變化，但因為是新的檢查技術，仍需更多的臨床驗證。

目前青光眼是無法根治的，治療原則以降低眼壓為目標。在2017年底，美國 食品藥物管理局通過兩個新的青光眼藥物。第一個新藥是含一氧化氮的前列腺素，對於接受其他藥物效果不佳者，可成為新的選擇；另一個藥物是Rho激酶抑制劑，但尚無在台上市計畫。

•未按時點藥 治療大障礙

據統計，只有35%的病患會持續用藥兩年以上。如何讓病人能夠按時點藥，一直是治療的大難題。2020年3月，美國食品藥物管理局通過一項新的眼科藥物，為可植入眼睛的微型緩釋藥物，可慢慢釋放藥物來降低眼壓，效果可維持三個月左右。病患可以不用自行點藥，只需要醫師定期注射補充藥物。

此外，許多新的給藥技術正在研發，例如可置於眼睛淚管的含藥點狀塞，還有可以持續釋放藥物的特製隱形眼鏡，目前都在臨床試驗階段，值得期待。

隨著人口老化，高度近視年輕化，青光眼患者會日趨增加。期望各種新的診斷技術和藥物，可更早和更安全的治療青光眼。