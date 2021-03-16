指關節疼痛打字困難 竟是類風濕性關節炎上身

圖片來源 ／健康醫療網

37歲的上班族志鴻（化名）去年年初手指關節感到緊緊的，漸漸出現疼痛感，他並未即時處理，沒想到疼痛感覺逐漸加劇，直到雙手指關節也開始腫脹，連打字都出現問題，就醫後吃止痛消炎藥未見好轉，經轉診至風濕科就診，抽血檢驗發現C反應蛋白（CRP）及紅血球沉降速率（ESR）兩項發炎指數 非常高，類風濕因子（RA Factor）及抗環瓜氨酸抗體（Anti-CCP）皆成陽性反應，超音波檢查關節也有明顯發炎現象，最後確診為類風濕性關節炎。

關節炎超過六周出現對稱且多發性 紅腫熱痛應提高警覺

知名聯合診所風濕免疫科主治醫師殷光達指出，類風濕性關節炎是一種自體免疫疾病，為患者自身免疫系統失調，產生的抗體去對抗自己，就像胳臂往內彎打自家人，因此臨床上許多患者會詢問，是不是自己的免疫系統太強造成的，其實這是免疫系統錯亂所致。類風濕性關節炎患者多為中年女性，男女比例約為1：3，好發年齡約30歲至60歲，但也曾收治年輕或超過90歲的患者。

由於發病時間無法預估，建議患者可以從一些徵兆來提早警覺，例如類風濕性關節炎症狀多半是以手腳小關節為主，初期關節會出現紅腫熱痛症狀，並且會有晨間僵硬的現象，若疼痛位置是對稱性的，發病時間超過六週以上，吃止痛消炎藥後，病況都沒有好轉，就有可能罹患類風濕性關節炎。

生物製劑治療效果頗佳 助患者恢復生活常軌

殷光達主治醫師表示，以前類風濕性關節炎僅能靠消炎止痛藥物、類固醇及免疫調節藥物來控制病情，但對重度患者效果不彰，隨著醫學持續進步發展，這一、二十年來，嚴重的類風濕關節炎患者，已經有更好的藥物可以治療，最主要的是生物製劑及口服小分子藥物的出現，患者可以跟醫師溝通，討論是否使用這類藥物，重度類風濕性關節炎病患也能有不錯的治療效果。

目前生物製劑治療效果佳，定期注射可降低來回醫院領藥的不便性，針對懷孕或有生育計劃的女性患者，也有適合的生物製劑可使用，是類風濕性關節炎患者不錯的選擇。

殷光達主治醫師提醒，類風濕性關節炎患者若對用藥有疑慮，應與醫師溝通討論，選擇適合的藥物治療，切勿自己亂停藥，才能獲得最妥善的治療，避免關節變形的風險。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49360/

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