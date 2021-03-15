離婚後性情大變 不睡覺、刷爆卡 原來是「這病」快就醫

（圖：健康醫療網提供）

躁鬱症發作時，會在清楚的一段時間內感到異常，且有持續具有高昂或易怒的情緒，並同時伴隨像亂花錢、性欲增強、話多、過度自信、失眠 等症狀。台灣衛生福利 部臺北醫院精神科王志嘉醫師指出，躁鬱症又分躁期及鬱期，若為鬱期發作時，病患則連續至少兩星期感到持續存在憂鬱、悲傷、無望等情緒，且同時伴隨不想動、性慾減低、胃口差、失眠等症狀。

男刷爆卡不睡覺 醫：躁鬱症導致

台灣一名53歲男性，日前剛與妻子離婚，起初情緒低落且食慾差，甚至有失眠現象，但兩周後卻突然完全轉變，不僅情緒高昂且有自信，甚至瘋狂刷卡購物，還可以連續五天不用睡覺，就醫檢查時確診為雙相情緒障礙的躁症。王志嘉醫師解釋，其實躁鬱症情緒變化很明顯，若發生身邊親友有類似症狀，就應盡快接受治療。

躁鬱症患者提早治療 有助症狀獲改善

王志嘉醫師說明，治療上除了藥物治療，也可藉由電氣痙攣療法、心理治療、復健治療，其中若藥效不佳或緊急情況時就可採以電氣痙攣療法；另外，也需提供患者及家屬情緒支持等心理治療，最後則是給予自我照顧訓練、社交功能訓練等復健治療，患者若能提早治療且規律服藥，症狀通常都能獲得改善，並恢復過往社會功能。

但要注意，病人在躁症期時，要預防高危險性暴力、自傷行為，並多觀察進食情形、睡眠是否有減少。王志嘉醫師強調，在鬱期時則要預防自殺，若服用鋰鹽藥物者，須按時依醫囑抽血檢查鋰鹽濃度，並注意是否有腹瀉、肌肉 無力等中毒症狀，一旦發現進食量過少或有任何異狀，都應盡快告知醫師，以免影響病情。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49325/

喜歡本文請按讚並分享給好友！

健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49325/更多健康資訊