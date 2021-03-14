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劇團團長死於高膽固醇血症 醫師曝光好發年齡

記者林伯驊／嘉義報導
「再現劇團」團長黃民安13日參與草草戲劇節，因「高膽固醇血症」導致心因性休克死亡。記者林伯驊／翻攝
「再現劇團」團長黃民安13日參與草草戲劇節，因「高膽固醇血症」導致心因性休克死亡。記者林伯驊／翻攝

台灣「再現劇團」團長黃民安13日參與草草戲劇節病逝，檢察官14日相驗確認死因「高膽固醇血症」，造成心因性休克死亡。嘉義基督教醫院心臟血管科醫師蔡翰林指出，此病常見於「三高」族群，若患者出現胸悶、胸痛、喘不過氣等，要趕緊就醫。

台中仁愛醫院官網指出，根據美國成人處理指引，血中總膽固醇濃度超過每分公升240毫克（mg/dL），為高膽固醇血症，長期膽固醇過高容易造成動脈粥狀硬化、血壓升高，增加動脈阻塞的風險；若心臟的冠狀動脈血流不足甚至阻塞，會引起心絞痛、心肌梗塞、心臟衰竭等，發生在腦部可能腦中風，在四肢動脈則容易造成肢體末端疼痛、組織缺氧壞死而截肢的狀況。

蔡翰林表示，高膽固醇血症常見於高血壓、高血脂、高血糖族群，較容易罹患心血管方面疾病，也可能是家族性遺傳，更屬高危險群，好發年齡層在男性45歲、女性55歲以上。

蔡翰林提醒，這類患者往往沒什麼徵兆，不過氣候變化、過度勞累都可能造成心血管病變，所以若感覺胸悶、胸痛、喘不過氣的情形，就要趕緊去就醫；平時預防方法，包括控制三高、戒菸、正常飲食、適當的休息、維持正常體重、適量的運動等，並留意氣溫變化。

高血壓 三高 台灣

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