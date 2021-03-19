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打球撞歪鼻子 她引發嚴重鼻塞

陳婕翎
杜小姐鼻中膈彎曲導致鼻塞(左)，經手術治療改善(右)。（圖：三總提供）
杜小姐鼻中膈彎曲導致鼻塞(左)，經手術治療改善(右)。（圖：三總提供）

愛打球的杜小姐一次意外被籃球擊中鼻子，造成鼻子歪斜，飽受鼻塞之苦。吃感冒藥、過敏藥物二個月都沒效，只好到醫學中心就醫，經鼻內視鏡檢查發現，鼻塞竟是嚴重鼻中膈彎曲導致，經手術治療改善。

鼻塞是耳鼻喉科最常見的症狀之一，鼻塞原因相當多，若是細菌或病毒性感染造成鼻炎，常伴隨頭痛、喉嚨痛等症狀，三至五天即可痊癒；若是過敏性鼻炎發作，往往是受到濕度或溫度變化的刺激才會發生；如果長期不明原因發生鼻塞、打噴嚏症狀，就需要透過內視鏡檢查，才能診斷是否為鼻中膈彎曲等結構性問題所致。

台北三軍總醫院耳鼻喉頭頸外科暨醫美中心主治醫師孫萬烜提醒，千萬別輕忽鼻塞問題，若發生原因與鼻子結構性彎曲有關，例如鼻中膈彎曲，輕則導致鼻塞，嚴重則可能引發慢性鼻竇炎、產生鼻息肉等嚴重問題，進而影響嗅覺功能。

孫萬烜指出，若從事打籃球、打拳擊等劇烈運動，常因碰撞而發生鼻子結構性的彎曲，造成鼻子外觀嚴重的歪斜，也會伴隨鼻子內部產生鼻中膈彎曲問題，可能出現「C」字形、「S」字形、「Z」字形等變化。

常見的鼻中膈彎曲是鼻中膈軟骨發育過程，因碰撞擠壓導致錯位，可透過手術治療矯正，像杜小姐是以內視鏡從鼻孔進入切開黏膜，將彎曲的鼻中膈軟骨移除，並藉由自體軟骨、人工植入物做山根支撐，重建鼻型。

孫萬烜提醒，發育未完全的年幼患者，過早矯正恐影響鼻內構造生成，應先採保守性治療，若成年後仍有嚴重鼻塞，才建議手術矯正。

孫萬烜建議，民眾如有鼻塞問題，除可自行評估自身是否有鼻扭曲現象，應該到耳鼻喉科做詳細檢查，由專科醫師針對鼻中膈和鼻骨做完整評估診斷及治療。

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