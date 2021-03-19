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女教師猛咳 下體竟掉出10公分肌瘤

陳碧珠
醫師提醒，凡月經不正常出血、貧血、腹痛、頻尿、便秘，都是女性疾病重要警訊，應盡早就醫。（圖：國泰綜合醫院提供）
醫師提醒，凡月經不正常出血、貧血、腹痛、頻尿、便秘，都是女性疾病重要警訊，應盡早就醫。（圖：國泰綜合醫院提供）

一名42歲在中學執教的陳姓女老師，未婚外型清瘦，臉色卻經常一片慘白，每個月月經報到時，常因頭暈無法久站得向學校請假，半年前因重感冒肺炎住院，某晚如廁一陣猛咳，下體竟掉出一團約10公分的組織「以為子宮脫垂」當場嚇到，經婦產科超音波檢查確診為黏膜下大肌瘤，隨即安排微創子宮鏡順利切除，出院後的陳小姐，血紅素逐漸恢復正常，氣色由白轉紅。

台北國泰綜合醫院婦產科醫師蔡亞倫提醒，子宮肌瘤為女性常見疾病，好發於30歲以上育齡婦女，發生率約20%，40至50歲女性發病率更是高達30至40%，個案先前以為自己只是貧血體質，經痛也不以為意，還好因肺炎住院找到真相，臨床上，10公分的子宮肌瘤相當罕見。

子宮肌瘤發生原因目前尚未明確，可能與遺傳基因、荷爾蒙變化、個人體質、肥胖等因素有關；蔡亞倫表示，一般依生長位置可分為子宮肌肉層肌瘤：肌瘤生長於肌肉層中；黏膜下肌瘤：肌瘤生長在子宮腔並常出現經血量增加症狀，因為有時會塞住子宮頸甚至陰道口，相對較危險；另有漿膜下肌瘤：肌瘤生長在子宮最外層往腹腔內生長，太大可能會壓迫膀胱、直腸導致頻尿及便秘。

常見子宮肌瘤頂多2至3公分，如果不大且位置没有壓迫子宮腔，通常没有症狀，隨著肌瘤變大，臨床常見症狀包括：血塊增加或月經量過多導致貧血，蔡亞倫表示，個案血紅素只有3.9，與正常12g/dL的數值相比，明顯偏低。

治療子宮肌瘤，初期可嘗試藥物治療，隨著肌瘤變大可進行手術治療，國泰綜合醫院婦產科會診評估後，透過「硬式子宮鏡」為陳小姐切除子宮腔内肌瘤，因為是自然孔洞，術後無傷口、疼痛少、恢復快，住院一天清醒後即可恢復正常生活。

蔡亞倫提醒，子宮肌瘤多為良性腫瘤，惡性率雖僅0.5%，但症狀輕則影響日常生活，嚴重時造成經血量大、貧血及不孕，現代女性不婚、不生小孩比例逐漸升高，少了產檢可提早發現婦科相關疾病的機會，反而更要提高警覺，近期門診就出現未婚女性經痛確診為子宮內膜癌的案例，凡月經不正常出血、貧血、腹痛、頻尿、便秘，都是女性疾病重要警訊，盡早就醫勿輕忽。

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