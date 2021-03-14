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老翁四肢莫名癱瘓 醫籲別輕忽格林巴瑞症候群

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

每十萬人僅一到兩人會罹患的「格林巴瑞症候群」，若未及時治療，可能造成癱瘓甚至有致命威脅。大林慈濟醫院神經內科嚴介聰醫師日前治療一位疑似脊椎問題，導致無法生活自理的農民時，懷疑病情並不單純而積極做腰椎穿刺檢查，進而發現罹患罕見的病症，給予多次血漿置換後，總算逐漸恢復正常生活。

老農逐漸四肢無力癱瘓 竟是格林-巴瑞症候群

務農的陳先生（68歲），原以為是農事疲勞造成腰酸背痛，但逐漸覺得四肢無力，最後只能癱瘓在床並依賴家人照料，四處求醫不得。

嚴介聰醫師藉由病史探詢，以及神經傳導檢查、腰椎穿刺檢查結果，發現病患腦脊髓液中蛋白質和血球細胞數比例異常，綜合臨床上特別的神經學症狀，研判是罹患罕見的格林-巴瑞症候群。

在經濟考量下，陳先生選擇「血漿置換術」，在加護病房經五次血漿交換後，原本癱軟的四肢總算可緩慢自行舉起。出院後初次回診時，已不需攙扶與使用輔具，輕鬆自己走進診間。嚴醫師說，有些病人即使痊癒仍有機會復發，必須持續觀察、肌力復健，並視情況服用免疫製劑與低劑量類固醇來控制。

罕病 急性發炎性去髓鞘多發性神經根神經病變

格林巴瑞症候群 (Guillain-Barre syndrome)，全名為急性發炎性去髓鞘多發性神經根神經病變 (簡稱AIDP)，是一種周邊神經的急性發炎病變，因身體免疫系統錯認目標，轉而攻擊自身神經系統的疾病。此病好發於年輕及老年人，但各年齡層都有相關案例。

嚴介聰醫師指出，此病進展迅速，常在數週甚至數日內，病患可能就有解尿困難、無法步行的問題。罹病後可能侵犯身體的運動、感覺、甚至自主神經系統，百分之八十以上的病患會先出現雙下肢無力，隨後無力感逐漸加劇且往上肢竄升，以一種對稱且漸進性上行的神經症狀為表現特徵，嚴重時可能導致四肢癱瘓、呼吸窘迫、甚至危及生命。

病人的預後常因侵犯區域不同而異，約八成能恢復正常，部分可能留下不同程度的功能障礙。治療上，可選擇療效相當的血漿置換或靜脈免疫球蛋白注射，但因健保給付條件不同而有不同的選擇時機。然而，無論選擇哪種方式，越早治療成效越好，對於後遺症狀的減輕，也有較正向的效果。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49321/

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