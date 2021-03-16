青光眼患者 為什麼別進電影院？

黑暗的電影院會使瞳孔放大，可能導致急性青光眼發生，高危險群需留意。(Getty Images)

青光眼不痛不癢卻會偷走好視力。主治青光眼、白內障、一般眼科疾病的台中榮總眼科部部主任王俊元為讀者解惑相關問題。

隅角閉鎖型青光眼患者白內障形成時，可能壓迫隅角，這類患者建議積極作白內障手術治療。 （本報資料照片）

評估青光眼、白內障手術

Ｑ：有青光眼又有白內障的患者，若要做白內障手術，會否有風險？通常醫師會如何評估？

醫師建議：隅角閉鎖型青光眼患者白內障形成時，可能壓迫隅角，這類患者建議積極作白內障手術治療。

青光眼和白內障，看似獨立的疾病，卻又互相影響。由於青光眼多半發生在中、老年人，常合併有白內障的存在。白內障手術成功率高，有95%以上的病人術後視力恢復良好；不過，仍有少數人可能發生併發症，例如：角膜水腫、高眼壓、發炎、出血、感染等，合併有青光眼的病人風險較高。

隅角閉鎖型青光眼患者，白內障形成時，水晶體會變大、變腫而向前壓迫隅角，阻礙房水流出，常易使青光眼加速惡化，這類患者也會建議積極做白內障手術治療，術後也有助於眼壓的控制。

有些青光眼的患者，因為不敢接受白內障手術，導致水晶體過度成熟，引起急性青光眼發作，需緊急手術，反而增加白內障手術的困難度。

白內障手術時機，醫師會先評估兩個部分，第一、白內障的嚴重程度，對視力及生活的影響；第二、白內障對青光眼眼壓的影響。若經醫師評估已符合白內障手術標準，接受白內障手術，不僅可以幫助青光眼的控制，也可享受白內障去除後所帶來的視力改善，一舉兩得。少數較嚴重的青光眼病患，醫師會考慮青光眼、白內障二合一手術。

青光眼患者避免需憋氣的舉重等重訓動作，以免眼壓升高。(Getty Images)

青光眼患者 避免憋氣動作

Ｑ：聽說運動可以改善眼壓？青光眼患者適合什麼運動？有沒有應該避免的運動？

醫師建議：避免需憋氣的舉重等重訓動作，以免眼壓升高。

建議青光眼病患「站著比坐著好，坐著比躺著好」。因為站著的眼壓比較低，躺著的時候眼壓比較高。適度的運動可以降低眼壓，也會分泌腦源性神經滋養因子，防止視神經受損。

建議有氧運動，比如快走、慢跑、游泳、騎自行車，都是很好的運動。應避免無氧運動，例如舉重等重訓動作。也應避免眼壓上升的動作，如倒立、吹薩克斯風、小喇叭。

預防青光眼，應盡量避免在黑暗中使用手機。(Getty Images)

使用3C產品 30分鐘須休息

Ｑ：現代人普遍用眼過度，3C使用時間長的人也會增加青光眼風險嗎？

醫師建議：近距離使用3C產品，已經證實會使眼壓上升，使用30分鐘一定要休息。

以前青光眼的患者以中老年人居多，現在有年輕化的趨勢。跟高度近視盛行與長期使用3C產品有關。

根據調查，台灣 民眾使用3C裝置，包含手機 與平板電腦，時間很長，一天平均大於10小時。近距離使用3C產品，已經證實會使眼壓上升，增加青光眼的風險。長期使用3C產品所產生的藍光，也比較容易形成白內障。所以白內障有年輕化的趨勢，乾眼症的比例也持續上升。建議3C產品使用30分鐘，應該要休息5分鐘，避免長時間使用。

黑暗電影院 瞳孔易放大

Ｑ：青光眼患者最好別進電影院看電影？是因為光線反差大會使眼壓升高嗎？

醫師建議：黑暗的電影院會使瞳孔放大，可能導致急性青光眼發生，高危險群需留意。

在黑暗的電影院環境中，會使瞳孔放大，擠壓隅角，房水排出受阻，造成眼壓上升，可能導致青光眼急性發作。但是一般人發作的機會不高，並不是所有青光眼的病人都不能看電影。

主要有一些高危險群的人要特別注意，例如本身有閉鎖性青光眼的患者，或者年紀大於55歲、遠視、身材比較嬌小的女性，比較容易發作。類似的情況，應盡量避免在黑暗中使用手機。