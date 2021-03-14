嘴破逾2周未癒 恐是口腔癌警訊

嚼檳榔為口腔癌高危險群。(本報資料照片)

台灣 藝人陳昇自爆去年被診斷口腔癌初期，經過手術治療後狀況穩定，後續觀察癌細胞 未擴散，現在每個月固定回診。醫師表示，想要避免口腔癌，最好的方式就是戒菸酒，不嚼食檳榔，每天觀察自己的口腔，若嘴破超過二周以上沒癒合，當心就是口腔癌初期的徵兆。

台灣北榮耳鼻喉頭頸醫學部喉頭頸科主治醫師朱本元表示，九成以上的口腔癌患者，都有抽菸、喝酒、嚼檳榔的習慣，口腔癌一般好發於男性，主要是有抽菸、喝酒、嚼檳榔習慣以男性族群為主，女性較少。

臨床觀察口腔癌患者的男女，大約是十比一，近年因抽菸喝酒嚼檳榔習慣年輕化，患者也有年輕化的趨勢，從原本的40到50歲之間才會發生，現在30歲左右的患者也不占少數。

朱本元表示，口腔癌初期最常以「嘴破」表現，一般感冒、熬夜或是咬破口腔，大約一周內就會癒合，但口腔癌導致的嘴破通常是超過二周以上都不會自然癒合，且因為傷口持續在口腔中發炎，也常常會有口臭。

口腔癌的嘴破，與一般嘴破的不同之處，若是壓傷口會感覺傷口下有硬塊，一旦發現此情形，幾乎八九不離十為口腔癌初期。口腔癌造成口腔的傷口，可以發生舌頭上下、口腔上顎、口腔兩側。建議民眾可以每天在刷牙時，查看嘴巴內外是否有破口，幫助早期診斷發現。

磨牙 也可能導致口腔癌

朱本元表示，除了抽菸、喝酒、嚼檳榔為高危險群以外，有些口腔癌的患者是因為「磨牙」導致，特別是裝假牙的長者，因為假牙的不適合，咀嚼不斷摩擦口腔，導致口腔長期發炎，進而導致癌 變。

除了嘴破以外，口腔內若是出現白斑或是紅斑，也是症狀之一。另外有些患者則是口腔沒有潰瘍，但是頸部卻有不明的腫塊，也可能是癌細胞已經轉移至頸部，這類大多已經是第三期的口腔癌患者。

朱本元表示，口腔癌很容易早期被發現，臨床上大約有五成的患者是早期患者，但其餘五成的患者，常常是已經有症狀，但卻自認「不會這麼倒霉」不願進一步就診，反而延宕最佳的就醫時間。他強調口腔癌早期治療，有八到九成不會再復發，晚期治療的復發比例相對高。