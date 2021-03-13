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懷孕抽菸壞處多！媽媽易患肺病 孩子發育恐遲緩

黃惠群
孕婦吸菸或接觸二手菸、三手菸恐對胎兒造成傷害。（本報資料照片）
孕婦吸菸或接觸二手菸、三手菸恐對胎兒造成傷害。（本報資料照片）

美國研究顯示，嬰兒猝死症（SIDS）死亡案件中，近四成因孕婦於孕期吸菸，台灣衛福部國健署估計，在台灣，每20位孕婦就有一位吸菸，恐造成流產、胎死腹中、新生兒死亡及兒童發育遲緩等，建議孕婦應盡快戒菸，若於孕期第15周前戒菸，可降低早產等風險。專家建議，孕婦可「嚼口香糖」轉移注意力。

台灣婦產科醫學會理事長黃閔照表示，抽菸產生的尼古丁及其他有害物質，會透過母體「胎盤」傳遞給寶寶，除可能導致未來小朋友生長遲緩外，還可能導致孕婦胎盤早期剝離。

此外，抽菸恐提高孕婦罹患肺部疾病機率。黃閔照說，孕期需要將氧氣交換給胎兒，使孕婦比一般人更易罹患肺部疾病，若再加上抽菸所釋放的尼古丁等有害物質，會影響氧氣輸送，更易導致孕婦罹患肺部疾病。

如何幫助孕婦戒菸，黃閔照表示，為保護胎兒健康，孕婦自身已有戒菸動力，臨床上，醫師也會提醒孕媽咪戒菸，成效大都不錯。另外，建議孕婦可「嚼食口香糖」轉移注意力，或是「和同儕一起戒」，與身旁抽菸的孕媽咪共同戒菸。

黃閔照表示，除了孕婦本身要戒菸，其家人也應一同戒菸，孕婦吸二手菸或環境殘存的三手菸，都會影響胎兒健康。

研究發現，暴露於二手菸環境中的孕婦，其新生兒體重比未接觸菸害的孕婦少35公克。除了二手菸，吸菸後殘留於室內各處、衣物上之三手菸，也會持續以尼古丁轉化的致癌物危害兒童健康。

台灣 美國 致癌

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