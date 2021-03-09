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姓氏拼錯！俄州91歲翁被誤打2劑疫苗 呼吸窘迫急送院

長輩久住加護病房當心「譫妄症」上身！這些警訊要知道

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

一位60多歲女士因泌尿道感染合併急性腎損傷及肺積水，插管入加護病房治療。當病人狀況逐漸改善，卻出現病人不睡覺，並有攻擊行為，故醫師使用新型鎮靜劑，使病人配合接受呼吸訓練；但在脫離呼吸器後，病人卻又變得不認識兒女、說她目前在茄萣、她現在要去買菜等話語，經評估，病人為加護病房譫妄症。

瞻妄症 會引發認知功能及行為改變

成大醫院內科部重症加護科李仁傑醫師表示，所謂的瞻妄症，是身體的病痛改變了神經傳導物質的製造及其功能，造成神經元活性失控，進而引發認知功能以及行為上的改變。簡而言之，就是身體的病痛，讓大腦當機了，主要表現為注意力不集中，以及行為表現出現了急性改變，或是變得時好時壞。

加護病房譫妄症 3種情況患病機率高

加護病房譫妄症的診斷，除了需要符合這2個表現外，還要合併有意識狀態的改變或雜亂無章的思考過程；而後者也是家屬最常對醫護人員抱怨的：「他怎麼好像中邪」、「他以前不是這樣的人」、「我覺得他眼神怪怪的」之類的說法。

李仁傑醫師指出，年紀大、失智症患者、入加護病房的疾病嚴重度高，或多重器官衰竭等，是加護病房譫妄症的危險因子；其他如藥物，像苯二氮平類鎮靜劑也可能誘發譫妄症的發生，故目前在加護病房會建議避免使用苯二氮平類鎮靜劑。

治療譫妄症 多管齊下降低傷害

對於譫妄症的治療，並無單一有效的處置方法，目前建議使用多管齊下的方式，以能將加護病房譫妄症的影響降到最低。李仁傑醫師指出，在日常的照顧上，會藉由早期脫離呼吸器訓練、早期復健運動，讓病人的生理狀況及早復原；夜間則盡量減少侵襲性治療，提供一個良好的睡眠環境，減少病人的睡眠剝奪。

此外，醫護人員日常也會不斷告訴病人正確的人、事、時、地、物；必要時，家屬也可以協助醫護人員，藉由孰悉的人，孰悉的聲音相伴，讓病人重新得到定向感。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49276/

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