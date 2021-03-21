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視茫茫、頭痛、想吐 小心急性青光眼

陳雨鑫
很多人以為眼壓高才會有青光眼，事實上，很多眼壓正常、沒有症狀的青光眼被輕忽，一旦發現異常時，視神經已嚴重受損。(Getty Images)
很多人以為眼壓高才會有青光眼，事實上，很多眼壓正常、沒有症狀的青光眼被輕忽，一旦發現異常時，視神經已嚴重受損。(Getty Images)

青光眼為全世界導致失明的第二大原因。很多人以為眼壓高才會有青光眼，事實上，很多眼壓正常、沒有症狀的青光眼被輕忽，一旦發現異常時，視神經已嚴重受損，造成不可逆的傷害。

台灣林口長庚醫院眼科部青光眼科主任蘇蔚文表示，青光眼可粗分為先天性及非先天性，續發性及原發性，再者可依照結構分為隅角開放、隅角閉鎖、原發性隅角開放、原發性隅角閉鎖。

隅角閉鎖 東方人常見

蘇蔚文表示，先天性的青光眼係指發生在16歲以下的青光眼患者，先天的隅角結構異常，導致眼壓升高、眼球變大，黑眼球會因為水腫顯得模糊。而眼球變大會讓孩子的眼睛像「牛眼」，孩子通常會出現畏光、容易流淚，也會有眼瞼內翻等情形，通常需要多次手術治療改善症狀。

隅角閉鎖性青光眼大多發生在東方人身上，蘇蔚文表示，主要因是東方人眼軸短，隅角的房水排出管道容易被虹膜影響而阻塞，患者眼壓增高，易引起急性發作，若後續沒有繼續治療，也會發生慢性青光眼。

遠視、女性 留意隅角閉鎖

隅角閉鎖性青光眼的患者若急性發作，眼壓瞬間拉高，症狀會有視力突然模糊、頭痛、噁心、想吐，常常會被誤以為是「腸胃炎」或「心血管疾病」，導致延誤就醫。隅角閉鎖性青光眼的慢性發作患者，常常反應的症狀是，夜晚看燈光時，周邊會出現光圈，偶爾會有眼球脹痛、頭痛的情形，特別是進入到燈光昏暗處，眼球會脹痛且當下會感受到視力明顯減退。

台灣三總一般眼科科主任、青光眼專科主任呂大文表示，隅角閉鎖性青光眼患者大多有遠視、女性、身材矮小等特徵，只要符合兩項以上，就應該提高警覺。

初期無症狀 視野縮減才發現

大多數的西方人屬於原發性的隅角開放性青光眼，初期幾乎沒有症狀，到了晚期患者才會明顯感受到視力衰退且視野變小。這類患者大多是「雙眼」同時受影響，且多數具有家族史，疾病以緩慢的速度進行，常常是透過健康檢查才發現。

蘇蔚文表示，續發性青光眼大多是指外傷、手術、長期服用類固醇，或是糖尿病高血壓等疾病引起的眼部發炎反應導致，特別是對於藥物敏感的孩子，當接觸到類固醇時，眼壓會突然變得很高，意外引發青光眼。

不過還有一群人需要被注意，即「正常眼壓性青光眼」，眼壓一切正常，但眼底檢查時，視神經已經有部分萎縮。蘇蔚文表示，東方人有不少是屬於正常眼壓性青光眼，多是因為例行性檢查或健康檢查時才被診斷。

超過35歲 每年做視力檢查

蘇蔚文表示，不同的青光眼類型會有不同的症狀反應，除了要注意眼壓以外，視野變化也是需要注意的部分。青光眼的高危險群，如直系血親為青光眼、罹患糖尿病、長期使用類固醇、高度近視、眼睛曾受過傷、年齡超過40歲，都應特別留意、定期檢查。

呂大文表示，過去會建議40歲以上民眾每年應做一次眼科檢查，但隨著高度近視的患者愈來愈多，改建議為35歲以上民眾每年至少做一次眼科檢查，檢查的項目包含眼壓、眼底檢查、視野檢查等。

青光眼兩大類型。(取材自元氣周報)
青光眼兩大類型。(取材自元氣周報)
青光眼風險因子。(取材自元氣周報)
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