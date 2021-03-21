正常眼壓也罹青光眼 常是3C族、高度近視者

使用手機等3C用品造成眼睛過度使用，易造成青光眼。(Getty Images)

案例故事：總是戴著厚重眼鏡的甜甜（化名），早在高中時就已是高度近視一族。出社會後對繪圖有高度興趣，總在工作之餘忙著進修，時常熬夜趕繪圖作業，眼睛的疲憊感被她視為過勞後的正常發揮。前年公司提供免費健康檢查，平時毫無症狀的她，眼壓正常，近視度數沒有變化，但經眼底檢查竟是低眼壓青光眼，視野早被疾病吞噬，需長期靠藥物控制，日夜顛倒的作息也必須要全部打掉重練。

平常難發現 靠眼底攝影揪出

別以為青光眼的表現方式只有眼壓高。台灣 三總一般眼科科主任、青光眼專科主任呂大文表示，一般正常眼壓值介於10mmHg（毫米汞柱）到20mmHg（毫米汞柱）之間，七成的青光眼患者可以透過眼壓檢測 被察覺，但仍有二到三成的青光眼屬於正常眼壓青光眼，或被稱為低眼壓青光眼，需靠眼底攝影才能被發現。

正常眼壓青光眼的患者，大多是近視超過500度的高度近視者、心血管疾病患者、低血壓、免疫疾病者，這類的患者通常是「女性」且常反應「手腳冰冷」。而過度使用3C產品的民眾，也是正常眼壓青光眼的高危險族群之一。

呂大文表示，台灣高度近視的患者每年不斷增加，加上手機等3C用品早已滲透你我的日常生活，眼睛過度使用已是常態，他推估正常眼壓青光眼的患者，未來一定會愈來愈多。

房水無法正常代謝 壓迫視神經

他解釋，高度近視的患者，眼軸增長，眼球壁、神經纖維皆會出現變化，整體的結締組織變得鬆軟，現行的眼壓檢測容易出現「偽陰性」；血液循環不佳者，因為血氧量供應不足，無法讓房水正常代謝，長時間堆積在眼睛內，壓迫到視神經，同樣也可能導致視神經萎縮。

呂大文解釋，房水是充滿在眼球前後房的透明液體，每分鐘會分泌2.5μL（微升），但排出的速度慢於分泌的速度就會導致眼壓增加，因此控制青光眼，多是透過控制房水代謝，讓眼壓維持在正常數值。

血液循環不佳者也包含糖尿病 患，因高血糖使前房虹膜血管增生，增加眼壓，進而產生青光眼。其實糖尿病患者血液循環不佳，連帶影響眼部血液循環，除了青光眼以外，罹患白內障的機率也高於一般人。

從周邊視力開始喪失 易被忽略

呂大文表示，青光眼會從周邊視力開始喪失，最後僅剩下中央視力，最終走向失明。他說，青光眼可粗分為四期。輕度患者的視神經受損小於50%，視野缺損在3dB（分貝）以下；中度患者的視神經受損小於70%，視野缺損未滿14dB；重度患者視神經受損則大於90%，視野受損也大於20dB；最後為完全失明的患者，視野受損達31dB。

冬季晝短夜長 好發急性青光眼

正常眼壓青光眼患者因為未被及時發現，連帶容易發生急性青光眼。呂大文表示，冬季晝短夜長，瞳孔放大時間長，容易好發急性青光眼。此外，冬季也是感冒盛行的季節，部分感冒藥物為副交感神經阻斷劑，特別是正常眼壓青光眼患者，在未被確診之前，受到藥物的刺激也可能出現急性青光眼的問題。