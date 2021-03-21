青光眼不可逆 一旦罹患須終生治療

青光眼點眼藥副作用最少，但須記得按時用藥。(Getty Images)

青光眼是造成失明的第二主因，慢性青光眼早期通常無症狀，就醫時視力常已減退到接近失明。

台灣 高雄醫學大學附設醫院眼科部主治醫師吳國揚指出，無論何種治療都僅在延緩病程，青光眼與糖尿病 、高血壓 一樣，需終生控制，只要按時用藥，定期回診，就有機會維持有用的視力，享有正常人一樣的生活。

視野內縮 旁邊看不見

吳國揚表示，青光眼是視網膜神經節細胞軸突受損，導致細胞凋零死亡而引發的特徵性視神經病變，這種眼疾會造成視神經盤凹陷擴大，視網膜節細胞神經纖維喪失，視野內縮成像「隧道」，旁邊的景物都看不到。

「青光眼導致視野缺損及視力喪失是無法挽回的。」吳國揚說，眼壓過高是青光眼重要的肇因，不過有些人眼壓雖正常，但手腳易冰冷、血壓偏低，血液不易運行到心臟上方，視神經也容易缺血；另有偏頭痛的人，貧血、呼吸中止症的人，也易罹患青光眼。

原發性青光眼與個人體質或年紀漸長有關，續發性則可能因用藥、外傷等外部因素所致。會誘發青光眼的用藥，常見的是類固醇，使用後會造成前房隅角小梁網管壁沉澱、堵塞、增厚，眼內排水管道變窄，阻力一大眼壓就增高。據研究，約6%到30%患者使用類固醇後，被發現罹患青光眼。

閉鎖型可用雷射打開虹膜

吳國揚表示，青光眼的治療包括點眼藥、雷射及手術治療。一般會先用藥物控制，若眼壓無法下降，就需動手術造廔管將眼房水引流到結膜下空間。

治療閉鎖型青光眼則可先用雷射將周邊虹膜打洞，保持眼內排水順暢。但術後仍可能因廔管結疤而喪失引流功能，或因隅角沾黏導致眼壓增高，需再點藥。

點眼藥副作用最少 須按時用藥

點眼藥的副作用較少，不過吳國揚說，有些病患每天要點多種藥物，每隔幾小時就要點藥，會感到不勝其擾。因此後來開發出複方，讓點藥變得簡單些。病患若急性發作，眼壓高到5、60毫米汞柱，就會注射救急，不過有腎臟疾病患者，注射前需先作肝腎功能檢查。

如果點藥加吃藥仍無法降低眼壓，即會建議開刀。吳國揚說，青光眼和糖尿一樣，一旦確定罹患，就跟定你一生，一輩子都要像對付糖尿病跟高血壓一樣，長期控制，手術是非不得已，也是最後一搏的機會，但並非一勞永逸的萬靈丹。

眼壓控制不佳 手術是最後手段

吳國揚表示，手術是用盡所有方法都無效才會用，或有些患者有用藥上的禁忌，或獨居老人手腳不靈活，沒人可幫忙點藥，只好做手術。除此，對醫囑順從性低的人，常未按時點藥，也會建議手術，否則病況持續惡化，最終只有失明。

他有一個青光眼病人，其中一眼已失明，為保住病患另一眼，半年前即建議開刀，但這名病人猶豫再三，三個月前還能看得到手指頭，三個月後連光都看不到，完全失明。

他說，醫師替病人動刀，也是在拚搏，有些人動手術後，氣若游絲的視神經可能因此崩壞，但文獻上失敗的機會尚屬零星，「病人對開刀卻步，不過眼壓拖愈久愈高，不開刀已沒有退路。」

在隅角造廔管 協助房水排出

至於雷射微創手術，即是在隅角造廔管協助房水排出，吳國揚說可以當作點藥與一般手術的過度療法，不過雷射須自費，經濟弱勢不一定負擔得起。

吳國揚說，青光眼需積極控制，點眼藥、雷射外，並增強自己的抵抗力，平時睡眠充足，常運動，促進血液循環，神經有抵抗力，更能預防。

領帶打太緊 會使眼壓增高

有傳聞青光眼跟睡覺的枕頭高低有關，吳國揚認為這種論述並無根據，倒是偏頭痛、睡眠呼吸中止都是造成青光眼等危險因子，應盡量排除。

另也避免領帶打太緊，這些需要憋氣的行為會促使眼壓增高。如果突然視力模糊，眼睛脹痛或看到燈光有彩虹、光暈，一定要盡速就診。