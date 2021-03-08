我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國稅局找不到人 百萬人恐無錢領

NBA／西蒙斯展現驚人彈跳力 獲灌籃大賽冠軍

長輩常胡言亂語、產生幻覺？ 恐是「譫妄症」惹禍

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

一名82歲阿嬤，有糖尿病及高血壓病史，平時按時服用慢性病藥物控制，前年中風後造成左側肢體乏力，仍持續復健中，但常抱怨晚上睡不好，且胃口變差，甚至因精神越來越差，導致白天嗜睡，只能臥床在家，甚至一度胡言亂語、認不得人，直到某天因尿失禁且叫不起來，緊急送醫急診，確診為譫妄症。

譫妄症老人最常出現 急性發作病程時好時好

奇美醫學中心急診醫學部暨老年醫學科主治醫師陳殿和指出，譫妄症是指注意力及急性認知功能障礙的臨床症候群，病患可能突然出現精神混亂、日夜顛倒、產生幻覺等現象，嚴重時可能造成生命危險。

此外，譫妄症是在老年病症候群中最容易被忽略的疾病，主要因病程急性發作且時好時壞，且具暫時性與可恢復性，加上民眾對於疾病認知不足，醫療人員也可能因輕忽疾病，造成低估疾病的發生率

急診高齡譫妄症篩檢 加速醫生確診病症

譫妄症均可能發生在各種場所的高齡病人，若沒有處理妥當演變成慢性，恐造成永久後遺症，尤其譫妄症會增加住院病人的死亡率、住院天數、院內併發症發生等情況，促使病患功能恢復差，增加住到機構接受照護的可能性。

陳殿和醫師表示，為協助譫妄症病患，醫學中心制定出急診「高齡譫妄症」的篩檢及介入流程，若病患急診時發現精實狀況有異，護理師可利藉由「譫妄症的檢傷篩檢」評估病人，評估結果為陽性，醫師則可透過「簡版混亂評估法」確診病人是否為譫妄症。

譫妄症早期診斷治療 避免危及生命

譫妄症雖可治療，但整體預後並不佳，因此有賴醫療人員在照護時保持高度的警覺性，才能早期診斷譫妄症，即時接受治療。陳殿和醫師強調，高齡病人往往有多重的慢性病加上突發性的急性病作為誘發因子，就可能埋下誘發譫妄症的危險因子，因此急診醫師必須先治療這些引起譫妄症的急性病，並持續找出譫妄症的危險因子，才能幫助改善患者情況。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49273/

喜歡本文請按讚並分享給好友！

健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49273/更多健康資訊

篩檢 高血壓 中風

上一則

減醣、減脂不踩雷 營養師教你點餐秘訣

延伸閱讀

腦手術新發展！ 術中即時監測定位提高精準度

腦手術新發展！ 術中即時監測定位提高精準度
中西藥可以併服？ 藥師提注意事項

中西藥可以併服？ 藥師提注意事項
新轉機！芝慈愛醫院關閉案 密西根醫療系統要收購

新轉機！芝慈愛醫院關閉案 密西根醫療系統要收購
天冷關節腫脹、疼痛？「關節炎之王」不治療恐殘障

天冷關節腫脹、疼痛？「關節炎之王」不治療恐殘障

熱門新聞

新冠病毒刺突蛋白出現變異，有人開始質疑這是否會影響疫苗的效用。(美聯社)

新冠病毒變異 未來會像流感每年打疫苗嗎？

2021-03-04 09:14
保健食品成分有時會與藥物產生交互作用，或使用的劑量不對，都對健康有礙。（本報資料照片）

吃保健品三NG行為 對身體有害

2021-03-03 02:00
（圖：健康醫療網）

春天來了！養生別忘5件事 每天「3分鐘」通血氣

2021-03-04 00:25
(取材自健康醫療網)

清洗鼻腔能治過敏 但千萬別挑睡前清洗

2021-03-06 01:58
(取材自健康醫療網)

鳳梨怎麼吃？營養師曝2種人要注意攝取

2021-03-06 01:20
圖片來源 ／健康醫療網

皮膚搔癢難耐竟是骨髓纖維化！未治療恐惡化成急性白血病

2021-03-05 01:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
50：49參院通過1.9兆紓困案 拜登：本月就可發1400元

50：49參院通過1.9兆紓困案 拜登：本月就可發1400元
月租過萬、媲美星級酒店 豪華老人公寓正流行

月租過萬、媲美星級酒店 豪華老人公寓正流行
5歲龍鳳胎結婚！父母：他們前世是無法修成正果的戀人

5歲龍鳳胎結婚！父母：他們前世是無法修成正果的戀人
打破40年總統紀錄 拜登上任後「有件事」還沒做

打破40年總統紀錄 拜登上任後「有件事」還沒做
加價近10萬還買不到？ 疫情下搶房大作戰

加價近10萬還買不到？ 疫情下搶房大作戰