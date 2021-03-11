我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2895票贊成、1票棄權 中國人大通過香港選制修改決定

打完疫苗可以不戴口罩？專家籲保持警惕

按時服藥血壓照飄 「導管治療」有效控制

胡瑞玲
日夜溫差大易造成血管急速收縮，對高血壓病患來說，更容易出現病狀。（本報資料照片）
日夜溫差大易造成血管急速收縮，對高血壓病患來說，更容易出現病狀。（本報資料照片）

近期日夜溫差大，容易造成血管急速收縮，對於有高血壓的病患來說，更容易出現病狀，台灣萬芳醫院心臟血管內科主治醫師葉仲軒提醒，有高血壓史的民眾應多注意保暖，並進行24小時血壓監測，或1天量2次血壓，確實掌握血壓值及波動情況。

一名60歲的曾先生表示，自己約有10年的高血壓病史，隨著年齡的增長，血壓越來越難控制，尤其這陣子氣溫忽高忽低，更讓他血壓像搭雲霄飛車一樣劇烈起伏，更出現頭痛、脖子痛脹症狀，甚至某天在家自行量血壓時，血壓一度飆高至170mHg左右，嚇得他以為自己要中風

面對上述病患問題，葉仲軒指出，曾先生長期有高血壓問題，過去配合用藥控制，近年即便按時服用高血壓藥物，遇到血壓攀升情況時，還須另外服用多達四至五種的短期強效藥物，但仍無法有效控制血壓，因此建議接受「高血壓導管治療」。

醫師在曾先生接受高血壓導管治療前，先進行24小時血壓監測，並做腎動脈電腦斷層，確認腎上腺沒有長腫瘤，以及沒有腎動脈狹窄等情況下，發現他的血壓曾飆升至190mHg，情況十分危險，所幸經過治療後，其血壓已降至130mHg，未來僅需服用高血壓藥物穩定控制，不會有忽高忽低狀況。

葉仲軒說明，曾男的高血壓屬腎動脈交感神經過度活化，因此相當適合高血壓導管治療，若是屬於此類型的年輕高血壓早期患者，透過導管治療，將有可能平穩血壓，完全不用再服藥。

高血壓導管治療也稱為「腎臟交感神經阻斷術治療系統」（The Renal Denervation system, RDN），透過微創導管手術，調控交感神經活性，達到控制血壓目的，類似心導管手術，主要從病人的鼠蹊部動脈打針置入導管後，將導管放到腎動脈，在兩邊腎動脈給予低電量射頻，以降低兩側腎交感神經活性，手術時間約1.5小時，傷口小，術後隔天即可出院。

葉仲軒提醒，近期日夜溫差大，有高血壓史的民眾應多注意保暖，避免心血管疾病發生，另外，也建議高血壓患者可諮詢專業醫師，進行24小時血壓監測，或至少1天居家測量2次血壓，精準掌握個人整體血壓值及波動情況，因日常生活中血壓會有不同起伏波動，若1天只量1次恐不夠。

高血壓 台灣 中風

上一則

屁股疼痛誤認為痔瘡 75歲嬤就醫才發現肛門長「這個」

下一則

左耳被咬掉1/3 靠手術造耳廓

延伸閱讀

El Camino Health首推「請問專家」

El Camino Health首推「請問專家」
日醫療人員接種輝瑞疫苗 出現第2例過敏反應

日醫療人員接種輝瑞疫苗 出現第2例過敏反應
60歲血壓忽高忽低 這原因讓他按時服藥無效

60歲血壓忽高忽低 這原因讓他按時服藥無效
健檢常忽略腦血管檢查 醫：50歲以上民眾要做

健檢常忽略腦血管檢查 醫：50歲以上民眾要做

熱門新聞

新冠病毒刺突蛋白出現變異，有人開始質疑這是否會影響疫苗的效用。(美聯社)

新冠病毒變異 未來會像流感每年打疫苗嗎？

2021-03-04 09:14
保健食品成分有時會與藥物產生交互作用，或使用的劑量不對，都對健康有礙。（本報資料照片）

吃保健品三NG行為 對身體有害

2021-03-03 02:00
國泰醫院婦產科醫師蔡亞倫提醒，現代女性不婚不生比例逐漸升高，少了產檢提早發現婦科疾病的機會，反而更要提高警覺，凡月經不正常出血、貧血、腹痛、頻尿、便秘，都是女性疾病重要警訊，盡早就醫勿輕忽。（圖：國泰綜合醫院提供）

喘咳下體掉出10公分肌瘤 42歲女教師嚇壞急就醫

2021-03-09 23:12
（圖：健康醫療網）

春天來了！養生別忘5件事 每天「3分鐘」通血氣

2021-03-04 00:25
(取材自健康醫療網)

清洗鼻腔能治過敏 但千萬別挑睡前清洗

2021-03-06 01:58
(取材自健康醫療網)

鳳梨怎麼吃？營養師曝2種人要注意攝取

2021-03-06 01:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿

1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿
薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮

薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮
健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱

健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱
每人1400元紓困金 月底前能收到

每人1400元紓困金 月底前能收到
感染風險從1到9級！看這些日常活動 醫師打幾分？

感染風險從1到9級！看這些日常活動 醫師打幾分？