腎臟血管肌肉脂肪瘤 須定期追蹤

亞洲大學附屬醫院血液透析室主任林崇智指出，腎臟血管肌肉脂肪瘤是最常見的良性腎臟腫瘤。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）

一名45歲婦人健檢發現右腎有一顆2公分腫瘤 ，令她相當擔心，腎臟科進一步檢查是「腎臟血管肌肉 脂肪瘤」，所幸目前並不會影響腎臟功能，只要定期回診追蹤腫瘤大小即可，這才讓婦人鬆了一口氣。

台灣的亞洲大學附屬醫院血液透析室主任林崇智指出，腎臟血管肌肉脂肪瘤是最常見的良性腎臟腫瘤，這種腫瘤主要是由血管上皮組織、肌肉組織、脂肪組織組成而命名，一般群眾發生率約0.5%到2%，多數患者並無臨床症狀，發生年齡大約是40至50歲左右，其中約有7成患者為中年女性。

另外有小部分的腎臟血管肌肉脂肪瘤會合併一些罕見疾病發生，約有75%到85%結節性硬化症的病患及50%到60%淋巴血管平滑肌增生症的病患，會出現腎臟血管肌肉脂肪瘤，然而這兩種疾病臨床上較為罕見，大部分的腎臟血管肌肉脂肪瘤多為偶發性發生。

他說，腎臟血管肌肉脂肪瘤臨床上大多無明顯症狀，也不會影響腎臟功能，但在少部分（腫瘤大於4公分以上）還是可能合併後腹腔出血，導致反覆後腰疼痛，血尿，甚至腫瘤或血腫壓迫正常腎臟組織，而造成腎功能異常等嚴重併發症 ，並可能危及性命，不可不慎。

林崇智說，腎臟血管脂肪瘤臨床上診斷主要是經由包括腎臟超音波、腹部電腦斷層影像及腹部核磁共振等影像學的檢查發現，特點是包含明顯脂肪組織的腎臟腫瘤即可確診，少部分脂肪組織不明顯的腫瘤則須經由經皮腎臟切片做組織學的確定診斷。

臨床上，小於4公分的腎臟血管脂肪瘤大多不需處理，只需要定期做影像學的追蹤即可，4公分以上則需較密集的追蹤。若是腫瘤變大，速度每年直徑增加大於0.5公分，就需要評估進一步治療，例如手術切除腎臟血管脂肪瘤，或透過腎動脈血管栓塞術治療，以預防腫瘤破裂出血造成腹腔感染。另外使用女性荷爾蒙補充的婦女，則須注意可能造成腎臟血管脂肪瘤變大及增加腹內出血併發症的風險。

林崇智提醒，腎臟血管肌肉脂肪瘤屬於良性腫瘤，並不會危害生命或引起併發症，但是仍建議定期做腎臟超音波，追蹤大小和生長速度即可，民眾大可放心。