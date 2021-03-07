腦手術新發展！ 術中即時監測定位提高精準度

圖片來源 ／健康醫療網

近十多年來，美國 、歐盟 、日本相繼推出大型的國家級腦科學研究計畫，透過對腦知識的前瞻研究到腦的重大疾病及類腦人工智能 的應用研究，各國都把腦科學計畫當成是國家級的重點研究，世界頂尖神經醫學中心也都以如何結合神經科學基礎及臨床研究為尖端醫療和精準神經醫療指標。

術中即時監測加功能定位 得知神經電生理訊號變化

臺中榮民總醫院神經外科潘思延醫師表示，我們的大腦掌管著各式各樣的功能，較為熟知的腦區網絡包含五體感覺，運動，記憶，語言，認知情緒，思考邏輯等等。當神經外科醫師這個頭殼修理匠在排除大腦故障處的時候，希望能夠精準地找出病變區，保留功能腦，因此，手術時需要大腦能夠持續回饋告訴我們它的功能狀態，術中即時腦功能監測和定位就是藉由手術中細微的神經電生理訊號變化，提供在手術麻醉狀態下病人即時的神經功能訊息。

清醒手術 術中喚醒病人測試功能

潘思延醫師說明，多數病人藉由術中神經電生理監測和定位的協助，可於舒適的全身麻醉狀態下達到最大範圍的病灶切除及良好的神經功能保留。然而，少數大腦功能如語言和認知邏輯，卻是無法單獨依賴神經電生理訊號的幫忙，需要術中喚醒病人測試功能，也就是所謂的清醒手術。

解讀大腦發出的訊號 精準醫療成新課題

在科技及神經醫學的蓬勃發展之下，腦手術也進入了精準醫療世代。潘思延醫師提及，如何在手術中與大腦對話，解讀大腦發出的訊號，是未來每一位神經外科醫師的課題，臺中榮總的腦功能手術團隊依每一位病人的狀況給予不同的術式建議和精準個體化醫療，讓這類困難手術兼具安全、舒適，與效果。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49244/

喜歡本文請按讚並分享給好友！

健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49244/更多健康資訊