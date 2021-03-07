中西藥可以併服？ 藥師提注意事項

圖片來源 ／健康醫療網

一名1935年出生的J男，平時在外院中醫診所及二間西醫診所看低血壓 、心律不整、痔瘡。近期頭暈排便呈暗黑色又發生昏倒2次，送醫院才檢驗出上消化道出血，嚴重貧血，食道腫瘤肝轉移，胃食道逆流、慢性胃炎；經藥師查詢病人於急診和雲端 相關西藥與病史都未有異常，初判懷疑為雲端中藥的活血化瘀藥粉導致腸胃道與痔瘡出血而昏倒。

中西藥合併服用 至少需間隔一小時

奇美醫學中心藥劑部中藥局藥師蔡萬騰表示，服用中藥期間最重要的，就是要和西藥或是健康食品間隔至少一小時，以避免中西藥在胃腸道的藥物交互作用；或者中藥飯前半小時服用，西藥則仍飯後服用。不過，現今不少西藥，如：幫助消化的胃明朗(promeran，metoclopramide)、潰瘍治療劑/質子幫浦阻斷劑，如：瘍康腸溶膜衣錠(Pantoloc，pantoprazole)等，需要飯前空腹服用，則中藥就要算好間隔一小時再服用，雖然增加一些不便，但服藥這件事事關重大不可不慎。

值得注意的是，銀髮族的腸胃消化狀況會與先前有落差，現在可能對藥量較敏感，或是服藥後影響注意力而跌倒的傾向增加，因此不可不防。

規律服藥、回診抽血檢驗 切勿自行停服中西藥

平時使用西藥降血壓藥/降血糖 藥/胰島素針劑的病人，併服中藥初期更應多加留意身體狀況，按時規律量血壓/血糖，一有異常需先審視是否為：飲食改變/多服營養保健品/生活作息改變；若都不是這些原因就要趕快請醫師調整用藥。

蔡萬騰藥師強調，病人若想減少服藥品項降低服藥量應該諮詢醫師，切勿自行停用某科用藥。比如血壓藥停一兩天可能無異狀，但停藥幾天後血壓的反跳若是造成中風與身體不適而出意外狀況，則得不償失。

告知中西醫師當下症狀與用藥 遵照醫囑服用藥物

此外，蔡萬騰藥師提醒，服用西藥抗凝血劑/抗血小板製劑/抗血栓製劑病人，就醫時更要告知中醫師；相對正在服用活血化瘀中藥或是在非醫療院所購買通血路/腦栓通的病人，看西醫時也應告知，讓醫師作最佳判斷。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49245/

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