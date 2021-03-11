左耳被咬掉1/3 靠手術造耳廓

林姓女子左耳重建後的模樣。（圖：台灣彰化醫院提供）

台灣 彰化縣一名30歲林姓女子去年被鄰居咬掉三分之一的左耳，驚嚇和慌亂之間找不到耳廓，急忙到衛福部彰化醫院就治，醫師取下林女右耳小塊軟骨種在左耳斷離處的頭皮，三個多月前後以重建和美化外形的三次手術讓林女再次擁有完整左耳。

林女和家人不願對被攻擊的原因和過程多作說明，僅表示那名女性鄰居疑似精神不穩定，去年10月間林女在自家附近被攻擊，拉扯時被對方咬掉左耳，當下鮮血淋漓，林女飽受驚嚇，其他鄰居也嚇壞了，眾人一陣慌亂，找不到被咬下的耳朵，連忙送林女就醫，第一家醫院告訴她左耳少一塊「就維持這樣，不會怎麼樣。」

衛福部彰化醫院整形外科醫師呂明川表示，左耳被咬掉三分之一的耳廓，不影響聽力，但外觀缺損，絕大多數人不能接受這樣的外觀，林女無法接受左耳缺損，到彰化醫院急診部先止血和消毒，因被咬掉耳朵不知去向，無法進行顯微鏡手術接合。

呂明川取下林女的右耳一小根軟骨，接在左耳斷離處，然後「種」到頭皮，也就是把軟骨埋進頭皮，讓皮膚生長，一個月後進行第二次手術，以分離手術分開新耳和頭皮。

呂明川指出，與頭皮分離的新耳必須進行第三次手術，以美化外形手術造出耳輪等形狀，手術最困難的部分就在這裡，他盡量將左耳塑成和右耳對稱及一樣外形，林女三個多月內接受三次手術才完成重建，新耳和右耳幾乎一模一樣，她心上如落大石。

林女測試聽力，新耳聽力正常但知覺較差，呂明川說，大概傷口癒合一年後，舊耳處的神經往新耳長過去，知覺就會越來越好，對林女最大的傷害還是在心理層面，耳朵不見的這一段期間請假在家休養，心情很差。

彰化醫院精神科主任梁孫源表示，類似林女的恐怖經驗，有些人會隨著時間淡忘，害怕的感覺漸漸消失，如果超過兩個月還存在著恐懼或焦慮夾雜等強烈感受，可能就是創傷後壓力症候群，最好是尋求專科醫師協助。