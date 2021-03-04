戒指、鞋子穿戴不下勿輕忽 恐是「這病」悄悄來襲

（圖：健康醫療網提供）

步入中年，有人戒指戴不下，或鞋子穿不下，可能是中年發福，也可能是罹患肢端肥大症的徵兆。台灣台中榮民總醫院微創性神經外科科主任鄭文郁醫師表示，肢端肥大症最常見的原因是腦下垂體長腺瘤，導致生長激素分泌過多，如果發生在青春期少年身上，就是俗稱的巨人症。

手腳變粗、鼻子變大 引發共病死亡率高2至4倍

肢端肥大症發病徵兆以外表改變為主，像是手腳變粗、鼻子變大，進程緩慢因此患者病識感低落；甚至可能引發高血壓 、糖尿病 、心臟瓣膜出問題、心臟肥大等共病，死亡率就會比常人高出2到4倍。

鄭文郁醫師說明，第一線治療以手術為主，目前手術治療非常先進，不需要開腦就能手術，而是從鼻子，經蝶鞍，以內視鏡手術的方式進行，就能做腫瘤 切除。如果手術方式無法完全移除腫瘤，就會透過藥物進行治療。

婦女罹病手術風險高 藥物治療腫瘤縮5成

鄭醫師分享曾收治一名72歲莊女士，因為呼吸困難送急診時突然失去意識，緊急腦部檢查後，發現顱底長有腫瘤，進一步會診神經外科，發覺除了腺瘤還合併內頸動脈瘤，研判患有肢端肥大症。

莊女士的情形靠手術治療風險相當高，因此以藥物治療，用藥反應良好，目前已治療長達8年，原本超過5公分的腫瘤，也縮小了超過50%。

鄭醫師解釋，正常的生理作用中，體抑素有抑制生長激素的作用，因此利用相同的原理，以藥物去抑制生長激素的分泌，作用於腦下垂體就能達到療效。目前的針劑是每個月打一次，因此患者必須每個月回診接受治療，未來控制效果若是良好，就能慢慢把針劑注射時間間隔再延長。

長久容貌自卑 竟是肢端肥大症所致

莊女士長久以來對容貌感到自卑，沒想到竟是肢端肥大症所致。醫師表示，肢端肥大症導致的肢端骨質增生及外觀改變無法回復，僅有軟組織可以復原。患者治療需要定期回診追蹤，把生長激素及類胰島素生長因子控制在正常值，就能讓共病風險回歸常人狀態。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49235/

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