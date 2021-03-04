我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相

德州取消口罩令 護士崩潰：州長滅了疫情曙光

戒指、鞋子穿戴不下勿輕忽 恐是「這病」悄悄來襲

健康醫療網／記者田柏升報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

步入中年，有人戒指戴不下，或鞋子穿不下，可能是中年發福，也可能是罹患肢端肥大症的徵兆。台灣台中榮民總醫院微創性神經外科科主任鄭文郁醫師表示，肢端肥大症最常見的原因是腦下垂體長腺瘤，導致生長激素分泌過多，如果發生在青春期少年身上，就是俗稱的巨人症。

手腳變粗、鼻子變大 引發共病死亡率高2至4倍

肢端肥大症發病徵兆以外表改變為主，像是手腳變粗、鼻子變大，進程緩慢因此患者病識感低落；甚至可能引發高血壓糖尿病、心臟瓣膜出問題、心臟肥大等共病，死亡率就會比常人高出2到4倍。

鄭文郁醫師說明，第一線治療以手術為主，目前手術治療非常先進，不需要開腦就能手術，而是從鼻子，經蝶鞍，以內視鏡手術的方式進行，就能做腫瘤切除。如果手術方式無法完全移除腫瘤，就會透過藥物進行治療。

婦女罹病手術風險高 藥物治療腫瘤縮5成

鄭醫師分享曾收治一名72歲莊女士，因為呼吸困難送急診時突然失去意識，緊急腦部檢查後，發現顱底長有腫瘤，進一步會診神經外科，發覺除了腺瘤還合併內頸動脈瘤，研判患有肢端肥大症。

莊女士的情形靠手術治療風險相當高，因此以藥物治療，用藥反應良好，目前已治療長達8年，原本超過5公分的腫瘤，也縮小了超過50%。

鄭醫師解釋，正常的生理作用中，體抑素有抑制生長激素的作用，因此利用相同的原理，以藥物去抑制生長激素的分泌，作用於腦下垂體就能達到療效。目前的針劑是每個月打一次，因此患者必須每個月回診接受治療，未來控制效果若是良好，就能慢慢把針劑注射時間間隔再延長。

長久容貌自卑 竟是肢端肥大症所致

莊女士長久以來對容貌感到自卑，沒想到竟是肢端肥大症所致。醫師表示，肢端肥大症導致的肢端骨質增生及外觀改變無法回復，僅有軟組織可以復原。患者治療需要定期回診追蹤，把生長激素及類胰島素生長因子控制在正常值，就能讓共病風險回歸常人狀態。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49235/

喜歡本文請按讚並分享給好友！

健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49235/更多健康資訊

腫瘤 高血壓 糖尿病

上一則

春天來了！養生別忘5件事 每天「3分鐘」通血氣

下一則

天冷關節腫脹、疼痛？「關節炎之王」不治療恐殘障

延伸閱讀

七旬翁大腿疼痛復健無效 化驗竟攝護腺癌末期　

七旬翁大腿疼痛復健無效 化驗竟攝護腺癌末期　
聯合健保等4單位 免費中文健康講座

聯合健保等4單位 免費中文健康講座
疼痛救星！X光導引疼痛介入治療 改善症狀不再被痛醒

疼痛救星！X光導引疼痛介入治療 改善症狀不再被痛醒
「明星大偵探」亂P賽琳娜手術照犯眾怒 節目組道歉

「明星大偵探」亂P賽琳娜手術照犯眾怒 節目組道歉

熱門新聞

攝取富含色胺酸、低升糖、鈣鎂、維生素B與Omega-3等五大類營養素食物，像是乳豆類製品、糙米、燕麥、深海魚類或堅果，可提升體內的快樂荷爾蒙、安定神經讓情緒更加穩定。(本報資料照片)

營養師：常吃這5大減壓食物 快樂多

2021-02-26 02:05

高血壓 最常被誤解的病

2021-02-14 01:00
港星吳孟達因肝癌病逝，享壽70歲。本報資料照片

吳孟達肝癌過世 醫：晚期發現大多撐不過一年

2021-02-28 00:30
保健食品成分有時會與藥物產生交互作用，或使用的劑量不對，都對健康有礙。（本報資料照片）

吃保健品三NG行為 對身體有害

2021-03-03 02:00
春暖花開，有過敏體質的人容易免疫系統失衡而誘發過敏。(Getty Images)

多運動、喝水…5要3不要 抗敏有訣竅

2021-02-25 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

被狗咬到怎麼辦？ 你該擔心的是破傷風而非狂犬病

2021-02-28 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放

$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放
日媒爆福原愛外遇高大帥男 與江宏傑將離婚

日媒爆福原愛外遇高大帥男 與江宏傑將離婚
福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相

福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相
認購台灣鳳梨卻進不了美國 僑界批大內宣

認購台灣鳳梨卻進不了美國 僑界批大內宣
兩大對手罕見合作 全美成人5月底前都可打疫苗

兩大對手罕見合作 全美成人5月底前都可打疫苗