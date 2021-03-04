天冷關節腫脹、疼痛？「關節炎之王」不治療恐殘障

（圖：健康醫療網提供）

當天氣轉濕冷時，你也常感到關節腫痛或僵硬的症狀嗎？恐與關節發炎有關！台灣 食藥署表示，像是痛風性關節炎、退化性關節炎、類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡、乾癬性關節炎等都屬於關節炎一種，其中因免疫性系統攻擊自身關節所導致的類風濕性關節炎，又被稱為關節炎之王，若沒有積極治療，嚴重恐造成殘障，不得輕忽嚴重性。

食藥署解釋，類風濕性關節炎的成因複雜，多與體質、環境等因素相關，患者會出現像是對稱、多處周邊小關節腫痛、關節晨間僵硬、症狀持續時間超過六周等情況，長期下來會促使關節滑液囊增生、關節積液，且破壞關節及周遭骨頭、軟骨等，直到關節被破壞且變形。

初期症狀不明顯 易找不到病因

食藥署說明，除了關節外，類風濕性關節炎也可以導致像慢性疲倦、憂鬱、全身疼痛等其他病症，甚至可能侵犯皮膚、眼睛、肺臟及心臟等，尤其初期症狀不典型，導致許多病患輾轉看病卻仍找不出病因，最後才確診為類風濕性關節炎所致，一旦病情屬嚴重者，則建議可申請特殊用藥治療。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49229/

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