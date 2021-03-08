我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國稅局找不到人 百萬人恐無錢領

NBA／西蒙斯展現驚人彈跳力 獲灌籃大賽冠軍

21歲男得罕病 心律不整瀕死 葉克膜+電燒術保命

王駿杰
新竹台大分院採用傳統電燒方式以根除病人之沃夫-巴金森-懷特症候群，上方紅色箭頭為電氣燒灼手術成功位置處，下方紅色箭頭所指處為葉克膜管路。（圖：新竹台大分院提供）
新竹台大分院採用傳統電燒方式以根除病人之沃夫-巴金森-懷特症候群，上方紅色箭頭為電氣燒灼手術成功位置處，下方紅色箭頭所指處為葉克膜管路。（圖：新竹台大分院提供）

台灣21歲周姓男子沒有心臟病史，平常生活、運動表現也與同儕無異，雖曾被診斷有心律不整，卻因無異狀便不以為意。直到日前突然在家昏倒失去意識，救護人員到場後發現病人無意識、無脈搏，趕緊執行自動體外電擊術，持續急救施予心肺復甦術，送往新竹台大分院急救，但周一直無法恢復心律，院方立刻啟動葉克膜團隊，跨縣市至桃園協助裝置救援。

新竹台大分院心臟血管內科醫師廖敏村說，從醫院醫師接到電話到葉克膜裝置完成至回復穩定循環僅花費約90分鐘。期間周男一直呈現反覆心室顫動，總共電擊十多次。

因心臟無法穩定運轉將血液輸送到全身器官，只能依靠葉克膜體外循環的方式，維持病人的血液輸送。最後在葉克膜維持下，體外電擊術才順利將心臟整流回正常心律。同時將周轉心臟科加護病房，亦緊急照會心臟內科團隊，以協助後續照護。

廖敏村醫師說明，周男到的第一張心電圖雖呈現正常竇性心律，但判讀後發現為「沃夫-巴金森-懷特症候群(Wolff-Parkinson-White syndrome, WPW syndrome) 」，此心律不整有猝死風險。其院外自動電擊器的紀錄也顯示，當時周接受體外電擊術後，心律變成心房顫動的節律，但很快又變成心室顫動，該心律不整即是造成周到院前心臟停止的原因。

因此，醫護團隊緊急安排電氣燒灼手術，使用傳統電燒方式以根除周的「沃夫-巴金森-懷特症候群」。周也在術後第四天順利移除葉克膜，於12天後順利出院，且意識清楚正常，活動自如，沒有留下神經學的後遺症。

廖敏村說明，新竹台大分院為竹苗地區唯一全時間待命的葉克膜照護團隊，目前有6位心臟血管外科專任醫師與4名體外循環師，可以接受24小時葉克膜支援與開心手術。在蔡孝恩醫師的帶領及心臟血管外科團隊的努力下，每年開心手術有200例。

自2011年從署立醫院時代改制為台大分院後累積案例已經突破1200例。2013年起至今已經多次協助院外及跨縣市的葉克膜緊急醫療，到目前已經累積35例院外支援，涵蓋桃竹苗各大醫院。

廖敏村指出，「沃夫-巴金森-懷特症候群」的發生率雖約為千分之一到三。時常是在兵役體檢時被發現，終其一生約有百分之三到四的猝死風險，是屬可免除兵役的心律不整問題。鑑於醫療進步，現今可透過微創電氣燒灼手術，達到根治而免除猝死的風險。

目前院內在心律不整電燒手術方面，包含傳統與3D定位電燒手術，每年已經超過200例，在心臟血管內外科團隊共同合作下，一同攜手照護大新竹地區民眾心血管問題。（王駿杰）

上圖為沃夫-巴金森-懷特症候群之心電圖，下圖為經手術後恢復正常心律之心電圖。（圖...
上圖為沃夫-巴金森-懷特症候群之心電圖，下圖為經手術後恢復正常心律之心電圖。（圖：新竹台大分院提供）

猝死 台灣 心臟病

上一則

肩頸僵硬、腰酸背痛當心「脊椎側彎」惹禍 自我檢測這樣做

下一則

港星吳孟達肝癌去世 醫師教3防癌關鍵

延伸閱讀

亞太裔傳統文化基金會論壇籲：亞裔、非裔社區合作 開啟新常態

亞太裔傳統文化基金會論壇籲：亞裔、非裔社區合作 開啟新常態
NBA／比爾輪休回歸飆35分 巫師復仇綠衫軍

NBA／比爾輪休回歸飆35分 巫師復仇綠衫軍
高中教師染新冠死亡 工會指控公校拖延公布

高中教師染新冠死亡 工會指控公校拖延公布
波士頓警局長上任兩天 因曾涉家暴案「被休假」

波士頓警局長上任兩天 因曾涉家暴案「被休假」

熱門新聞

新冠病毒刺突蛋白出現變異，有人開始質疑這是否會影響疫苗的效用。(美聯社)

新冠病毒變異 未來會像流感每年打疫苗嗎？

2021-03-04 09:14
保健食品成分有時會與藥物產生交互作用，或使用的劑量不對，都對健康有礙。（本報資料照片）

吃保健品三NG行為 對身體有害

2021-03-03 02:00
（圖：健康醫療網）

春天來了！養生別忘5件事 每天「3分鐘」通血氣

2021-03-04 00:25
(取材自健康醫療網)

清洗鼻腔能治過敏 但千萬別挑睡前清洗

2021-03-06 01:58
(取材自健康醫療網)

鳳梨怎麼吃？營養師曝2種人要注意攝取

2021-03-06 01:20
圖片來源 ／健康醫療網

皮膚搔癢難耐竟是骨髓纖維化！未治療恐惡化成急性白血病

2021-03-05 01:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
50：49參院通過1.9兆紓困案 拜登：本月就可發1400元

50：49參院通過1.9兆紓困案 拜登：本月就可發1400元
5歲龍鳳胎結婚！父母：他們前世是無法修成正果的戀人

5歲龍鳳胎結婚！父母：他們前世是無法修成正果的戀人
打破40年總統紀錄 拜登上任後「有件事」還沒做

打破40年總統紀錄 拜登上任後「有件事」還沒做
月租過萬、媲美星級酒店 豪華老人公寓正流行

月租過萬、媲美星級酒店 豪華老人公寓正流行
歐普拉專訪結束！哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我

歐普拉專訪結束！哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我