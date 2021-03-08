我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國稅局找不到人 百萬人恐無錢領

NBA／西蒙斯展現驚人彈跳力 獲灌籃大賽冠軍

港星吳孟達肝癌去世 醫師教3防癌關鍵

修瑞瑩
預防肝癌，先要了解自己是否是高危險群。(Getty Images)
預防肝癌，先要了解自己是否是高危險群。(Getty Images)

有「最強綠葉」封號的港星吳孟達驚傳因「肝癌」過世，胃腸肝膽科醫師許秉毅表示，防治肝癌是有方法的，只要記住三大關鍵，是可以避免的。

台灣安南醫院副院長許秉毅表示，所謂「無風不起浪」，肝癌發生事實上常與一些危險因子有關，包括了B型肝炎病毒感染 (危險度 : 約 100倍)、C型肝炎病毒感染 (危險度 : 約100倍)、酗酒 (每天酒精攝取量大於40克，危險度 : 約4倍）、脂肪肝性發炎 (危險度 : 約兩倍)。

他表示，肝癌固然令人聞之色變，並不像其他癌症一樣產生的莫名其妙，例如在台灣90%的肝癌都源自於B型肝炎或C型肝炎病毒的慢性感染者。

許秉毅認為，吳孟達肝癌的與其B型肝炎病毒的慢性感染有關，但過去可能未接受B型肝炎的治療及肝癌的定期篩檢，因此發現肝癌時，已病入膏肓。

他表示，如果每個人都能盡早建立一套固若金湯的「肝癌主動防禦系統」，要有效地攔截肝癌並非難事，「肝癌主動防禦系統」是自己發明的名詞，主要是將「汽車主動防撞系統」的觀念運用於肝癌的攔截，其關鍵要點有三：

一、了解自己是否是高危險群：肝癌的高危險因子主要有B型肝炎病毒帶原者、C型肝炎病毒帶原者、酗酒者、有肝癌家族史者。比較可惜的是有2/3受肝炎病毒感染的人，並不知道自己已經成為肝癌的高危險群，因此建議在國小六年級、大一及出社會後每五年定期抽血檢查，了解自己是否有B型或C型肝炎上身。

二、積極防治肝炎：如果是C型肝炎患者，趕快接受抗病毒藥物治療，目前C型肝炎治療非常有效而簡單，只要兩至三個月的口服藥就可以輕易根除C肝病毒；如果是B型肝炎帶原者且肝功能指數超過正常值兩倍，也請趕快接受抗病毒藥物治療，一天一顆藥，可以大幅降低肝癌發生的風險；如果有酒精性肝炎，戒酒是遠離肝癌的唯一方法。

三、定期篩檢肝癌，持之以恆：在臨床上最有效偵測肝癌的工具是「超音波」和「甲型胎兒球蛋白」，超音波可以偵測80%以上的肝癌，而甲型胎兒球蛋白可偵測約60%的肝癌，二者相輔相乘，是目前篩選肝癌上的尖兵利器。

台灣 吳孟達 篩檢

上一則

21歲男得罕病 心律不整瀕死 葉克膜+電燒術保命

延伸閱讀

悼吳孟達 「少林足球」大師兄黃一飛：白髮送黑髮 我送不了

悼吳孟達 「少林足球」大師兄黃一飛：白髮送黑髮 我送不了
吳孟達訃聞公開 周星馳會否出席喪禮？田啟文回應了

吳孟達訃聞公開 周星馳會否出席喪禮？田啟文回應了
「少林足球」大師兄74歲近況曝光 悼吳孟達喊：送不了

「少林足球」大師兄74歲近況曝光 悼吳孟達喊：送不了
吳孟達喪禮7日舉行 遺產5子女一視同仁

吳孟達喪禮7日舉行 遺產5子女一視同仁

熱門新聞

新冠病毒刺突蛋白出現變異，有人開始質疑這是否會影響疫苗的效用。(美聯社)

新冠病毒變異 未來會像流感每年打疫苗嗎？

2021-03-04 09:14
保健食品成分有時會與藥物產生交互作用，或使用的劑量不對，都對健康有礙。（本報資料照片）

吃保健品三NG行為 對身體有害

2021-03-03 02:00
（圖：健康醫療網）

春天來了！養生別忘5件事 每天「3分鐘」通血氣

2021-03-04 00:25
(取材自健康醫療網)

清洗鼻腔能治過敏 但千萬別挑睡前清洗

2021-03-06 01:58
(取材自健康醫療網)

鳳梨怎麼吃？營養師曝2種人要注意攝取

2021-03-06 01:20
圖片來源 ／健康醫療網

皮膚搔癢難耐竟是骨髓纖維化！未治療恐惡化成急性白血病

2021-03-05 01:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
50：49參院通過1.9兆紓困案 拜登：本月就可發1400元

50：49參院通過1.9兆紓困案 拜登：本月就可發1400元
5歲龍鳳胎結婚！父母：他們前世是無法修成正果的戀人

5歲龍鳳胎結婚！父母：他們前世是無法修成正果的戀人
打破40年總統紀錄 拜登上任後「有件事」還沒做

打破40年總統紀錄 拜登上任後「有件事」還沒做
月租過萬、媲美星級酒店 豪華老人公寓正流行

月租過萬、媲美星級酒店 豪華老人公寓正流行
歐普拉專訪結束！哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我

歐普拉專訪結束！哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我