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補打B肝疫苗？醫師：腹部超音波更重要

吳淑君

B型肝炎為肝癌重要危險因子之一，當B型肝炎抗體消失，到底要不要補打一針？醫界意見分歧，讓家長很困擾，台灣肝病防治學術基金會董事長、台大醫學院名譽教授許金川醫師認為，做腹部超音波比補打一針更重要。

陳小姐的孩子在台灣就讀國一，B肝抗體檢驗結果為陰性，開學前，她帶著孩子就醫複檢，但醫師表示，孩子體內還有抗體，不用緊張，也不用再補打疫苗

她說，問了其他家長，醫師處理狀況截然不同，部分B肝抗體陰性的小孩必須要求補打一劑疫苗，等過段時間再去採檢B型肝炎抗體，確認抗體還在不在。

由於醫界意見分歧，沒有標準答案，這令陳小姐相當擔憂，小孩並未補打疫苗，怕成了漏網之魚，陷於高風險之中。

許金川醫師說，「這是個老問題了，要不要補打一針見仁見智，媽媽如果很緊張就帶孩子去補打一針，沒有標準答案。」

許金川指出，台灣是全球最早針對新生兒施打B肝疫苗的國家，1986年7月之後出生的人全面施打，臨床觀察，接種五年十年後，約幾成的人抗體消失，但也有研究發現，雖測不到抗體，但淋巴球記憶還在，假如遇到B型肝炎感染，將自行產生抗體，不用擔心。

許金川說，因為抽血篩檢，也不一定能及早發現肝癌，建議定期腹部超音波檢查，及早發現及早治療。

疫苗 台灣 篩檢

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