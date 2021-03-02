疼痛救星！X光導引疼痛介入治療 改善症狀不再被痛醒

圖片來源 ／健康醫療網

解除疼痛有妙招！很多長輩深受疼痛困擾，長年忍痛卻未獲得緩解。臺北市立聯合醫院仁愛院區神經外科主治醫師許劭遠表示，臨床上常見患者因下背痛、坐骨神經痛或是其他各式神經痛前往就醫，其中可能病因有脊椎關節退化併發小面關節發炎、椎間盤突出壓迫神經、脊椎管狹窄症壓迫神經、脊椎手術後復發或相鄰節段退化、帶狀皰疹後神經痛等，治療方式需先經過徒手神經學檢查、各式影像儀器檢查或併神經電生理檢查後，確定病灶所在和神經受影響程度，再與醫師討論治療照護方向。

初期保守治療三個月 高齡者可慮微創治療

許劭遠指出，大部分患者初期仍以保守治療為主，例如：口服或外用藥物、復健治療、物理治療、使用輔具、生活型態改變等，若保守治療三個月後仍無改善，根據病因，有些神經受壓迫的患者通常需要進行神經減壓手術。然而，高齡或體弱多病的患者若要接受全身麻醉手術，必須面對較高的風險，例如傷口癒合不良或是感染、心肌梗塞或中風 等，此時便可考慮微創的疼痛介入治療，來改善症狀和提升生活品質。

兩種治療方式 常見神經阻斷術、高頻熱凝療法

許劭遠解釋，疼痛介入治療大致上可分為兩種，一種是注射藥物於神經上，常見為類固醇（亦稱為神經阻斷術），另一種是讓神經變質和降低敏感度，常用方法是高頻熱凝療法，以上治療需要將細針精準置入脊椎的目標神經周圍，使用高解析X光導引能清楚看見脊椎結構。對於複雜的脊椎變形，往往需要神經阻斷術配合影像檢查才能精確定位病灶，以減少不必要的手術範圍。

X光導引成功率有九成 治療無需全身麻醉

X光導引疼痛介入治療不需全身麻醉，病人無須住院，亦無需禁食空腹，與門診醫師預約時間到開刀房報到即可。術後只有如抽血般針孔大小傷口，且手術後病人可維持正常生活工作作息，不需請假或躺床休養。治療成功率近九成，效果持續時間則依病情嚴重度而有不同。民眾可至神經外科門診做進一步諮詢與討論。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49183/

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